  1. حوزه و دانشگاه
۱ آذر ۱۳۹۱، ۸:۲۸

سازمان سنجش اعلام کرد؛

جزئیات دریافت سوابق تحصیلی کنکور92/ چه کسانی سابقه تحصیلی ندارند

جزئیات دریافت سوابق تحصیلی کنکور92/ چه کسانی سابقه تحصیلی ندارند

سازمان سنجش آموزش کشور نحوه دریافت سوابق تحصیلی کنکوریهای 92 را اعلام کرد بر این اساس متقاضیان شرکت در کنکور سراسری لازم است برای دریافت سوابق تحصیلی خود به سامانه ساهت مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دارندگان دیپلمهای شاخه نظری شامل رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که از سال 1384 تا 1391 دیپلم خود را دریافت کرده اند، لازم است با مراجعه به سایت dipcode.medu.ir برای مشاهده سوابق تحصیلی از جمله اطلاعات شناسنامه ای و ریز نمرات دیپلم خود اقدام کنند.

این داوطلبان در صورت عدم مغایرت می توانند نسبت به تایید و دریافت کد سوابق تحصیلی خود مبادرت کنند و در صورت عدم مشاهده اطلاعات و یا اعتراض نسبت به اطلاعات خود باید در سایت مذکور گزینه عدم تائید را انتخاب و اعتراض خود را اعلام کنند.

دانش آموختگان دیپلم قبل از سال 1384، دانش آموختگان دیپلم شاخه فنی حرفه ای و کار دانش، دانش آموختگان غیر رشته های نظری (دانشسرا های تربیت معلم)، دانش آموختگان دیپلم نظام ترمی واحدی نظام جدید آموزش متوسطه و دیپلمهای تطبیقی مدارس غیر ایرانی خارج از کشور، مشمول قانون اعمال سوابق تحصیلی نخواهند بود.

مشاهده سوابق تحصیلی و تائید آن به منزله ثبت نام در آزمون سراسری سال 1392 نخواهد بود و داوطلبان برای ثبت نام در آزمون باید از 16 آذرماه اقدام کنند.

کد مطلب 1748960

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