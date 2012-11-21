جزئیات دریافت سوابق تحصیلی کنکور92/ چه کسانی سابقه تحصیلی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، دارندگان دیپلمهای شاخه نظری شامل رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که از سال 1384 تا 1391 دیپلم خود را دریافت کرده اند، لازم است با مراجعه به سایت dipcode.medu.ir برای مشاهده سوابق تحصیلی از جمله اطلاعات شناسنامه ای و ریز نمرات دیپلم خود اقدام کنند.

این داوطلبان در صورت عدم مغایرت می توانند نسبت به تایید و دریافت کد سوابق تحصیلی خود مبادرت کنند و در صورت عدم مشاهده اطلاعات و یا اعتراض نسبت به اطلاعات خود باید در سایت مذکور گزینه عدم تائید را انتخاب و اعتراض خود را اعلام کنند.

دانش آموختگان دیپلم قبل از سال 1384، دانش آموختگان دیپلم شاخه فنی حرفه ای و کار دانش، دانش آموختگان غیر رشته های نظری (دانشسرا های تربیت معلم)، دانش آموختگان دیپلم نظام ترمی واحدی نظام جدید آموزش متوسطه و دیپلمهای تطبیقی مدارس غیر ایرانی خارج از کشور، مشمول قانون اعمال سوابق تحصیلی نخواهند بود.

مشاهده سوابق تحصیلی و تائید آن به منزله ثبت نام در آزمون سراسری سال 1392 نخواهد بود و داوطلبان برای ثبت نام در آزمون باید از 16 آذرماه اقدام کنند.