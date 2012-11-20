پاکستان با تحریمهای غرب علیه ایران مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، وزیر امور خارجه پاکستان تحریمهای یکجانبه ضد ایرانی غرب به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای خود را محکوم کرد.
حنا ربانی اعلام کرد کشورش از قوانین و مقررات بینالمللی پیروی میکند، اما با هرگونه تحریم یکجانبه علیه هر کشوری مخالف است.
وزیر امور خارجه پاکستان همچنین در اظهارات خود، بر لزوم تقویت مناسبات تجاری میان گروه هشت تاکید کرد و گفت حجم کنونی مبادلات تجاری میان کشورهای عضو دی هشت ، ۱۳۰ میلیاد دلار است و این رقم در ۱۰ سال آینده به ۵۰۷ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت .
ربانی کهر، در حالی این اظهارات را مطرح کرد که قرار است هشتمین اجلاس هشت کشور در حال توسعه ، ۲۲ نوامبر در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، برگزار شود.
از آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی، آمریکا و اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از خرید نفتی کشورهای دیگر از ایران و ممانعت از هرگونه تراکنش بانکی با بانک مرکزی ایران، تحریمهای غیرقانونی را بر بخشهای نفتی و مالی این کشور وضع کرد؛ این تحریمها در اوایل تابستان ۲۰۱۲ اجرا شدند.
در همین حال، وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا، ۱۵ اکتبر در ادامه سیاستهای خصمانه خود علیه ایران درباره دور جدید تحریمها علیه کشورمان به توافق رسیدند.
تحریمهای غیرقانونی طراحیشده آمریکا علیه ایران، بر اساس ادعای بیاساس و اثباتنشده واشنگتن و متحدانش مبنی بر تلاش تهران برای پیگیری اهداف نظامی در برنامه انرژی هستهای خود، اعمال شده است.
ایران ضمن رد این ادعاها، همواره تاکید کرده است به عنوان یکی از امضاکنندگان متعهد پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (انپیتی) و یکی از اعضای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از حق استفاده از فناوری هسته ای برای دستیابی به اهداف صلحآمیز برخوردار است.
اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه، کشورهای عضو گروه دی هشت به شمار میآیند.
قرار است محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران برای شرکت در اجلاس دی هشت به پاکستان سفر کند؛ پاکستان در این اجلاس ریاست دورهای دی هشت را تا سال ۲۰۱۴ عهدهدار خواهد شد.
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