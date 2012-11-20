بزرگترین شرکت تلفن همراه جهان با ایران همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "رویترز" ، بر اساس مصاحبه ها و اسناد داخلی شرکت مخابراتی " اریکسون " سوئد، این شرکت با وجود تحریمها در حال همکاری با بزرگترین شرکت تلفن همراه ایران است.

در ادامه این خبر آمده است شرکت اریکسون همچنین تعهد کرده است تا سال 2021 از دیگر شرکت تلفن همراه ایرانی نیز پشتیبانی های لازم را به عمل خواهد آورد.

"فردریک هالستن" سخنگوی این شرکت ضمن تایید همکاری این شرکت با شرکت ارتباطات سیار ایران گفت : این قرار داد در سال 2008 امضا شده بود و ما به تعهداتمان در این خصوص پایبند هستیم.

وی همچنین در ادامه از تعهد این شرکتش به شرکت ایرانی "ایرانسل " خبر داده و گفت : ما در قراردادی در سال 2006 به شرکت MTN ایرانسل ایران که دومین شرکت تلفن همراه بزرگ ایران است قول پشتیبانی داده ایم .

به گزارش رویترز، یک سند داخلی شرکت اریکسون نشان می دهد که این شرکت قصد دارد تا سال 2021 به پشتیبانی از شرکت ایرانی ایرانسل ادامه دهد.