  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

در رام الله انجام شد؛

برقراری آتش بس در غزه موضوع دیدار وستروله با ابومازن

برقراری آتش بس در غزه موضوع دیدار وستروله با ابومازن

وزیر امور خارجه آلمان طی دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مورد راههای برقراری آتش بس در غزه رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان امروز سه شنبه در رام الله با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان دیدار کرد.

در این دیدار، طرفین درباره راههای پایان درگیری غزه و احتمال برقراری آتش بس با توجه به پیش شرطهای ارائه شده از سوی حماس رایزنی و گفتگو کردند.
 
این در حالی است که رژیم صهیونیستی با وجود حملات موشکی گسترده خود به مناطق مختلف غزه مدعی است طرح حمله زمینی به این منطقه را نیز در دستور کار دارد. برخی رسانه ها نیز از فراخوان 75 هزار نیروی ذخیره ارتش اسرائیل به دستور وزیر جنگ این رژیم خبر داده بودند.
 
وستروله پیشتر در بیت المقدس اشغالی با "شیمون پرز" و "بنیامین نتانیاهو" رئیس و نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرد.
 
این دو مقام صهیونیستی در این دیدار بار دیگر ضمن تکرار اظهارات خود مدعی شدند حملات وحشیانه این رژیم به غزه در پاسخ به شلیک موشکهای حماس و در دفاع از خود بوده است.
کد مطلب 1748966

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