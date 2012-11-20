مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات مازندران 25 آذر ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل عدم حد نصاب در مجمع عمومی نوبت اول مورخه 27 آبان ماه 91 از اعضای خانه مطبوعات مازندران دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم خانه مطبوعات مازندران در روز شنبه 25 آذر ماه 91 راس ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران واقع در میدان امام ساری برگزار می شود حضور یابند.

ترکیب عضویت در هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران بر اسس اساسنامه جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل دو نفر از مدیران مسئول نشریات محلی با یک نفر عضو علی البدل، سه نفر از روزنامه نگاران مطبوعات محلی با یک نفر عضو علی البدل، یک نفر از مسئولان نمایندگی و سرپرستی نشریات سراسری و غیرمحلی با یک نفر عضو علی البدل است.

همچنین یک نفر از مسئولان نمایندگی خبرگزاریها یا یک نفر عضو علی البدل و انتخاب دو نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل اعضای دیگر هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران را تشکیل می دهند.

زمان ثبت نام نامزدها از 30 آبانماه تا ششم آذرماه 91 خواهد بود و محل ثبت نام خانه مطبوعات مازندران است.

تمامی اعضا در زمان ثبت نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، داشتن حداقل 30 سال سن، داشتن شرایط عمومی عضویت خانه مطبوعات بر اساس اساسنامه است.

بررسی پرونده ها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات در تاریخهای هفتم تا پانزدهم آذرماه 91 خواهد بود.

دستور جلسه مجمع عمومی



گزارش هیئت مدیره، ارائه گزارش مالی و تراز نامه، گزارش بازرسان، انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره دوره پنجم، انتخاب بازرسان اصلی و علی ابدال و سایر موارد است.

بر اساس ماده 10 تبصره سه اساسنامه هر یک از اعضا که قادر به شرکت در این مجمع نیستند می توانند تنها یک نفر را برا حضور در این جلسه وکالت دهند. وکالت نامه ها باید 24 ساعت قبل به مجمع خانه مطبوعات ارائه شود.

در زمان ثبت نام ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی و معرفی نامه از نشریه ضروری است.