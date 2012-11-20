200 برنامه فرهنگی طی هفته بسیج در ساوجبلاغ اجرا می شود

احسان الله حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به همزمانی هفته بسیج با دهه اول محرم، یادآور شد: هر یک از روزهای هفته بسیج که از سه شنبه 30 آبان آغاز و تا روز دوشنبه ششم آذرماه ادامه دارد، به نا یکی از خاندان و اهل بیت امام حسین (ع) نامگذاری شده و برنامه هایی نیز متناسب با این مناسبتها پیش بینی شده است.

حاجی پور با تاکید بر نقش پررنگ بسیج در عرصه های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: بسیج در هر شرایطی از خاک میهن و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کرده و این موضوع را بارها نشان داده است.

حاجی پور گفت: تقارن هفته بسیج با روزهای عاشورا و تاسوعای حسینی با پیروی از فرهنگ غنی عاشورا می‌تواند تصویری از وحدت و انسجام ملی را در مقابل تهدیدات و تحریم های متعدد به نمایش بگذارد

وی افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که تحریم های دشمنان نظام شدت یافته و باید برای کاهش اثر تحریم ها همه ملت ایران بسیجی وار این توطئه را نیز پشت سر نهد.

6 پایگاه مقاومت روستایی و شهری در ساوجبلاغ افتتاح می شود

فرمانده سپاه ناحیه ساوجبلاغ در بخشی دیگر ازاجرای 200 برنامه فرهگی درهفته بسیج خبر داد و گفت: تجلیل از بسیجیان نخبه و برگزاری همایش بسیجیان پیشکسوت از جمله برنامه های در نظر گرفته شده است.



وی افزود: در گرامیداشت هفته بسیج، پنج پایگاه مقاومت روستایی و یک حوزه مقاومت بسیج هم در این شهرستان راه اندازی می شود.

حاجی پور ابراز امیدواری کرد برنامه های هفته بسیج آنگونه که در شان این نام مبارک و مقدس است به مرحله اجرا در آمده و همچنان شاهد افزایش اقتدار بسیج و حضور موثر آن در عرصه های مختلف باشیم.



