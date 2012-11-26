  1. جامعه
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

رئیس جامعه جنگلبانی:

سازمان جنگلها توان مقابله با طرحهای عمرانی را ندارد

سازمان جنگلها توان مقابله با طرحهای عمرانی را ندارد

رئیس جامعه جنگلبانی ایران گفت: تشکیلات سازمان جنگلها تا اندازه ای ضعیف شده که توان مقابله با پروژه های عمرانی و حفظ عرصه های طبیعی حتی در صورت تخریب منابع با ارزش را ندارد.

کاظم نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطع درختان پارک تحقیقاتی جهان نمای کرج  به بهانه توسعه اتوبان همت افزود: متأسفانه در سال های اخیر اجرای پروژه های عمرانی در عرصه های طبیعی تبدیل به یک رویه شده و تابع ضوابط و مقررات خاصی نیست.

به گفته وی، در اکثر پروژه های عمرانی در ابتدای پروژه بین ارگان مربوط و سازمان جنگلها و مراتع و یا سازمان محیط زیست درگیری و تقابل ایجاد می شود اما در نهایت از آنجایی که توان سازمانهای متولی منابع طبیعی در کشور کم است مسئولان آنها ناچارند متقاعد شوند و یا نادیده گرفته می شوند و پروژه به صورت غیرقانونی آغاز می شود.

نصرتی با اشاره به اهمیت پارک جهان نما کرج اظهار داشت: این پارک که در دهه 40 تا 50  ساخته شده ویژگیهای منحصر به فردی دارد و در گذشته سران کشورهای مختلف گونه های بومی کشورشان را در این پارک کاشته اند و از تنوع ژنتیکی بسیار بالایی برخوردار است.

رییس جامعه جنگلبانی ایران تصریح کرد: این پارک نه تنها به لحاظ طبیعی بلکه به لحاظ فرهنگی و بین المللی هم از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و اکثر درختان آن که در دهه 40 کاشته شده اند حدود 50 سال سن دارند.

وی افزود: همچنین جانمایی این پارک در جهت باد غالب بسیار هوشمندانه و عالمانه بوده و نقش بسزایی در کاهش بار آلودگی هوای تهران و جلوگیری از توسعه بی رویه  را دارد اما متأسفانه در حال حاضر متولیان توسعه کشور  با نادیده گرفتن هدف این پارک با حذف بخش هایی از آن مسیر توسعه ناپایدار و افزایش آلودگی هوای پایتخت را بدون توجه به قوانین و در سکوت مسئولان سازمان جنگلهای در می نوردند.

نصرتی تآکید کرد:  پیش از این مشابه این اقدامات در باغ گیاهشناسی نوشهر و شهرک صنعتی قائم شهر رخ داده که این نشان دهنده ضعف دستگاههای ناظر و قدرت دستگاههی متجاوز به عرصه های طبیعی است.     

کد مطلب 1748973

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