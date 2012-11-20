فعالیت کشتارگاه های اردبیل در ایام تاسوعا و عاشورا/ اجرای طرح نظارت بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بازرسان دامپزشکی استان اضافه کرد: شهروندان عزادار می توانند دام نذری خود را به کشتارگاه منتقل و از خدمات بهداشتی رایگان استفاده کنند.

به گفته وی علاوه بر ذبح دام نذری، تمام فرآیندهای آماده سازی لاشه بصورت کاملا بهداشتی و رایگان در این کشتارگاه ها انجام گرفته و از آلودگی زیست محیطی در معابر و خیابانها جلوگیری خواهد شد.

صالحی با بیان اینکه در ایام سوگراری محرم تقاضا برای تهیه فرآورده های خام دامی از جمله گوشت قرمز، سفید و آلایش گوشتی برای تامین نذورات افزایش می یابد، یادآور شد: به منظور رعایت موازین بهداشتی و جلوگیری از انتقال بیماری شهروندان فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را به صورت بسته بندی تهیه کنند.

وی با اشاره به ذبح دام قربانی و نذری در جلو و مسیر دستجات عزاداری، هیئتهای مذهبی، حسینیه ها، تکایا ادامه داد: در این راستا توصیه می شود دامهای نذری مورد بازرسی بهداشتی واقع شده و در چرخه مصرف انسانی وارد شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان از اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی بر ذبح دامها در ایام محرم خبر داد و تاکید کرد: اکیپهای دامپزشکی استان به حال آماده باش کامل در آمده و در زمینه نظارت بهداشتی و شرعی بر لاشه دامهای نذری سوگواران فعالیت خواهند کرد.



وی به کاهش شیوع بیماریهای مشترک و مسمومیتهای غذایی، اطمینان شهروندان از سلامت فرآورده های خام دامی مصرفی و ارتقا سطح سلامت و بهداشت عمومی جامعه از مهمترین اهداف اجرای این طرح برشمرد.

