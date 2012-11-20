شلیک 5 موشک به کشتی جنگی اسرائیل/ آژیر خطر در اشکول و بنی شمعون شنیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، گردانهای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین یک کشتی جنگی، رژیم صهیونیستی را برای اولین بار با پنج موشک هدف قرار دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: صدای آژیر خطر در شهرهای اشکول و بنی شمعون در فلسطین اشغالی شنیده شد.

کانال هفتم تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در اثر حملات موشکی مقاومت به یک مرکز تجاری در شهر اشدود، هفت نفر زخمی شده اند.

از سوی دیگر ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بازدید از پایگاه نظامی صهیونیستها در بیتسالیم مدعی شد: ارتش رژیم صهیونیستی آماده حمله زمینی به غزه است.

خبر دیگر اینکه هیئت عالی رتبه لیبیایی امروز رهسپار غزه می شود.