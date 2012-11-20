تشکلهای دانشجویی پیشگام نهضت علمی در دانشگاهها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی در نخستین نشست هم اندیشی شورای مرکزی مجموعه های دانشجویی دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر تشکل های دانشجویی در دانشگاههای آزاد به رسالت واقعی خود پرداختند و در این زمینه حتی از دانشگاهای دولتی نیز سبقت گرفتند.



وی گفت: مسئولان و روسای دانشگاه ها باید با نگاه مساعدت آمیز و ایجاد فضای آرام و با نشاط، زمینه فعالیت تشکل های دانشجویی را با تاسی از منویات مقام معظم رهبری در عرصه های مختلف هموار کنند.



ابراهیمی اظهار داشت: دانشجویان نیز برای این که بدانند امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چه سطح و جایگاهی در مقایسه با دیگر کشورها از لحاظ علمی قرار دارد، باید پیشرفت های علمی کشورمان را با اوایل انقلاب مقایسه کند.

تاکید بر پاکسازی و شست و شوی واحدهای مسکونی سیلزده نوشهر



فرماندار نوشهر،خواستار ادامه عملیات پاکسازی و جمع آوری گل و لای از واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل اخیر در این شهرستان شد.

محمدعلی قمی در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان افزود: با بازدیدهای به عمل آمده مشاهده شده که در برخی از مناطق سیلزده، هنوز عملیات پاکسازی و شست و شوی تعدادی از واحدهای مسکونی به علت نبود مالکانشان انجام نشده که باید در این زمینه از سوی مسوولان نهادهای مرتبط تدابیری اندیشیده شود.



وی با اشاره به برجای ماندن بقایای ناشی از سیل در این واحدهای مسکونی، شیوع بعضی از بیماری ها را در صورت پاکسازی نشدن و شست و شو ندادن محتمل دانست و ادامه داد: باید با دریافت مجوز از نهادهای مرتبط بویژه مراجع قضایی ، هر چه زودتر نسبت به پاکسازی این واحدهای مسکونی اقدام شود.



راه اندازی تارنمای نظام پیشنهادات در آموزش و پرورش مازندران

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران، از راه اندازی تارنما نظام پیشنهادات در این اداره کل خبر داد.

حسن علی شیری، هدف از راه اندازی این تارنما را دریافت نظرات معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش استان برشمرد و گفت: از این پس آنان می توانند پیشنهاد های خود را به آدرس اینترنتی www.pishnahad.medu.ir برای این اداره کل ارسال کنند.



وی افزود: به منظور تحول و نوسازی دستگاه های اجرایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادرت به تنظیم برنامه ای با عنوان برنامه تحول در نظام اداری کشور کرد که به تصویب شورای عالی اداری و سپس هیئت وزیران رسید.



بسیج نهاد با اقتدار نظام

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا مازندران با بیان اینکه بسیج، یکی از نهادهای با قدرت، با صلابت و با اقتدار نظام اسلامی است اظهار داشت: بسیج مستضعفان، میراث گرانبهای انقلاب اسلامی است که توسط حضرت امام خمینی (ره) در سال 58 در کشور تشکیل شد.

حجت الاسلام مختار نظری افزود: بسیج همچون درختی تنومند در سراسر میهن اسلامی توسط مردم به صورت خودجوش شکل گرفت و تا کنون آثار و برکات خوبی داشته است.



وی گفت: خدمات بسیج در طول پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، خدماتی، هنری و اقتصادی در کشور بی بدیل بوده است.



اعزام 10 مبلغ به آستانه امامزادگان و مناطق محروم نکا

مسئول نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نکا گفت: 10 مبلغ دینی به مقابر امامزادگان و مناطق محروم نکا اعزام شدند.

حجت الاسلام ابوذر زارعی کیاپی افزود: این اعزام با هدف اطلاع رسانی و تبیین درست عاشورا و واقعه محرم و ترویج ارزش های دینی انجام شد.



وی اظهار دا ترشت:ویج سنت حسنه وقف، بصیرت‌افزایی نهضت حسینی برای عزاداران از جمله اهداف بزرگی بوده که در این اعزام ها مد نظر قرار گرفته است و مبلغین در این راستا روشنگری می کنند.