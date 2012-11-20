به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی جیف امروز در حاشیه برگزاری رزمایش روز بدون حادثه ترافیکی در استان سمنان با اشاره به اینکه طبق آمارها سالانه بیش از 800 هزار تصادف در ایران روی می‎دهد که سبب شده تا کشورمان در ردیف دوم حوادث مرگبار جاده‎ای جهان قرار بگیرد، گفت: حجم خسارات ناشی از حوادث جاده ای 9 برابر اعتبارات وزارت راه و شهرسازی است.

تصادفات ترافیکی، اصلی‎ترین تهدید کننده جان انسان‎ها پس از بیماری‎های قلبی

وی با بیان اینکه پس از بیماری‎های قلبی، تصادفات ترافیکی، اصلی‎ترین تهدید کننده جان انسان‎ها است، اظهار داشت: در جهان به ازای هر 100 هزار نفر 4.19 نفر در حوادث جاده ای فوت می شوند در حالیکه این رقم در ایران 8.26 نفر است.

مدیر کل دفتر ایمنی سازمان حمل و نقل جاده ای کشور گفت: حوادث جاده ای از نظر تلفات در بین عوامل فوت انسانها رتبه دوم را پس از سکته و بیماریهای قلبی دارد.

جیف رودی گفت: میانگین افراد فوت شده در این حوداث بین 20 تا 40 سال است که ایران در این زمینه رتبه اول را دارد.

تلفات جاده‎ای 20 هزار نفری کشور طی سال گذشته

وی با بیان اینکه متاسفانه هر ساله تعداد زیادی از هموطنان ما جان خود را بر اثر سوانح رانندگی از دست می‎دهند، تصریح کرد: ایران یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی از آن است به طوری که پس از بیماری‎های قلبی، تصادفات ترافیکی، اصلی‎ترین تهدید کننده جان انسان‎ها به شمار می آید.

مدیر کل دفتر ایمنی سازمان حمل و نقل جاده ای کشور خاطرنشان کرد: اقدامات زیادی در یک دهه اخیر برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‎ای در کشور انجام شده هر چند این اقدامات کافی نیست اما خوشبختانه مثمر فایده بوده است.

جیف رودی به آمار تلفات جاده‎ای در 10 دهه اخیر اشاره کرد و یادآور شد: در این مدت با چهار برابر شدن وسایل نقلیه و افزایش طول جاده‎های کشور، آمار تصادفات جاده‎ای در 20 هزار نفر ثابت مانده به طوری که در سال گذشته آمار تلفات جاده‎ای 20 هزار نفر بوده و این رقم با 10 سال گذشته یعنی سال 1380 برابری می‎کند.

خسارت 180 هزار میلیارد ریالی حوادث و تلفات جاده ای در کشور

وی با اشاره به اینکه حوادث و تلفات جاده ای در کشور سالانه 180 هزار میلیارد ریال خسارت برجای می گذارد اظهار داشت: این رقم معادل هفت درصد تولید ناخالص ملی است.

جیف رودی با بیان اینکه سهم موتور سیکلت در این حوادث 17 درصد، عابران 15 درصد، ناوگان عمومی شش درصد است، گفت: سالانه در جهان یک میلیون و 200 هزار نفر بر اثر حوادث جاده ای فوت و 50 میلیون نفر مجروح و مصدوم می شوند.

مدیر کل دفتر ایمنی سازمان حمل و نقل جاده ای کشور گفت: روزانه سه تا چهار هزار نفر در حوادث جاده ای در جهان جان خود را از دست می دهند.

جان باختن سالانه بیش از یک میلیون نفر در اثر تصادفات ترافیکی در سطح دنیا



وی با بیان اینکه شاخصه‎های تلفات رانندگی بر اساس تعداد وسایل نقلیه و جمعیت است خاطرنشان کرد: این شاخصه‎ها به نسبت آمار جهانی بهبود یافته هر چند که این آمار در مقایسه با وضعیت جهانی رضایت بخش نیست.

جیف رودی ابراز امیدواری کرد: انشاالله با تداوم اقدامات به ویژه در بخش عامل انسانی که 75 درصد تصادفات را شامل می‎شود بتوانیم بهبود شرایط را حاصل کنیم.

وی با اشاره به اینکه جان باختن سالانه بیش از یک میلیون نفر در اثر تصادفات ترافیکی موجب شده تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 26 اکتبر سال 2005 سومین یکشنبه نوامبر هر سال را به عنوان روز جهانی یادبود قربانیان ترافیک رانندگی نامگذاری کند، اظهار داشت: امیدواریم بر اساس وظیفه انسانی و آموزه‎های دینی و اخلاقی بتوانیم با انجام اقدامات در این حوزه جان یک نفر را نجات دهیم که این عمل مستحق پاداش اخروی است.

برگزاری رزمایش روز بدون حادثه ترافیکی با هدف کاهش حوادث و تلفات جاده ای

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان نیز در این گفتگو اظهار داشت: رزمایش روز بدون حادثه ترافیکی با هدف ارتقاء فرهنگ ترافیکی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با حوادث جاده ای و نیز تلاش در کاهش حوادث و تلفات جاده ای با همکاری ارگان های مختلف با رمز یا علی ابن موسی الرضا (ع) در استان سمنان برگزار شد.

داوود سعدی با بیان اینکه این رزمایش همزمان با روز جهانی بزرگداشت قربانیان حوادث جاده‌ای در محورهای برون شهری استان برگزار شد، افزود: افزایش آگاهی درباره گستره و تأثیر حوادث بر خانواده‌ها و جامعه، توجه مسئولان و شهروندان به تأثیرات منفی تلفات جاده‌ای خصوصاً معلولیت ناشی از این حوادث، ارتقاء دانش و ایجاد تعهد بیشتر با هدف افزایش ایمنی و ضرورت آگاهی بخشی به مردم و مسئولان نسبت به شکل فزاینده حوادث رانندگی و عواقب وخیم آن از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش است.

کاهش تلفات جاده ای از 27 هزار نفر به 20 هزار نفر

وی با اشاره به کاهش تلفات جاده ای از 27 هزار نفر به 20 هزار نفر گفت: باید برای کاهش این رقم تلاش بیشتری صورت گیرد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان، جاده، وسیله نقلیه و انسان را در بروز حوادث جاده ای مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: همچنین مسائل اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی نیز در بروز حوادث مؤثر است.

سعدی گفت: متأسفانه در کشور ما بدلیل وسعت زیاد و حجم بالای تردد خودروها، سالانه شاهد حوادث ناگواری در سطح جاده‌ها و شهرهای کشور هستیم و باید با عزمی همگانی، هماهنگی و انسجام در جهت کاهش تصادفات گام بر داریم.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‏ های مهم در استان سمنان ارتقاء سطح کنترل و نظارت همگانی جاده ‏ای است.

کاهش 24 درصد حوادث جاده ای و شهریدر استان سمنان



معاون عمرانی استاندار سمنان نیز در این گفتگو با اشاره به کاهش 24 درصد حوادث جاده ای و شهری طی سالجاری در این استان گفت: 70 درصد حوادث مرتبط با جاده است.

پرهام جانفشان عراقی سمنان را از استان های برتر در کاهش حوادث رانندگی دانست و گفت: ایران در ردیف پنج کشور دارای آمار بالا در تلفات جاده ای است.

وی به عوامل مؤثر در کاهش تلفات جاده‏ای و تک بعدی نبودن بحث ترافیک اشاره کرد و سه عامل جاده، وسیله نقلیه و راننده را در این مورد مؤثر دانست.

معاون عمرانی استاندار سمنان در خاتمه افزود: هر کدام از این عوامل در کاهش تصادفات البته همراه با رعایت قوانین و مقررات خاص خود روب‏رو بوده و بسیار دارای اهمیت است.