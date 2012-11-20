نشست بازنگری مدیریت شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران عصر سه شنبه در این نشست گفت: بازدید مدیران از واحدهای عملیاتی وگزارش مشکلات منابع انسانی و توجه به نیاز کارکنان خصوصا کارکنان عملیاتی می بایستی در اولویت کاری مدیران نفت وگاز گچساران قرار گیرد.

غلامرضا پاکدل اظهار داشت: حرکت در مسیر تعالی کسب وکار از مهمترین تصمیمات استراتژیک مدیران ارشد سازمانها محسوب می شود و تغییرات حاکم بر فضای کسب و کار و نحوه مدیریت تغییر، از جمله چالش های مهم مدیران به شمار می آید.

پاکدل با بیان اینکه در چنین محیطی سازمانها برای بقاء و کسب موفقیت پایدار نیازمند مدیریت هوشمندانه سرمایه های مادی و معنوی خود هستند، برگزاری جلسات بازنگری مدیریت را در این راستا بسیار حائز اهمیت دانست و بر لزوم نگهداری و ارتقاء سیستم ها برای جلب رضایت مشتریان و آسایش خاطر کارکنان تاکید کرد.

وی بیان داشت: توجه به کیفیت و محیط زیست، ایمنی وسلامت حرفه ای، بهبود شرایط محیط کار، مدیریت منابع انرژی و پسماندها از مهمترین اقدامات برای اجرای بهتر مدیریت سیستم هاست.

پاکدل با اشاره به برگزاری نظرسنجی از کارکنان در راستای مشارکت آنان در سیستم مدیریت هوشمند، افزود: نتایج نظرسنجی کارکنان نفت وگاز گچساران بسیار به واقعیت نزدیک است و این نشان از احساس مسئولیت کارکنان در بهبود کیفیت شرکت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بازنگری مدیریت شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران در دوره های زمانی شش ماهه برگزار می شود.

این شرکت یکی از شرکت های مهم تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که با تولید متوسط ۷۴۰ هزار بشکه نفت در روز سهم عمده ای در تامین درآمدهای اقتصادی کشور دارد .

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مسئولیت تولید صیانت شده از 18 میدان نفتی را با استفاده از 654 حلقه چاه ، 10 واحد بهره برداری ، سه کارخانه نمکزدایی ، 11 ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز و سه مجتمع بزرگ گاز و گاز مایع برعهده دارد.