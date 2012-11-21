به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی ثمره هاشمی در مراسم امضای اولین قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تکمیل تاسیسات فاضلاب تعدادی از شهرهای استان آذربایجان غربی (ماکو- شاهین دژ- قره ضیاء الدین) به روش BOT، گفت: اولین قرارداد 50 میلیارد تومانی با سرمایه گذاری اولیه بخش خصوصی در کشور اجرا خواهد شد.

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور، اظهار داشت: قرار است در قالب سرمایه گذاری بخش خصوصی، به مدت 20 سال بهره برداری از پروژه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و پس از آن به آب و فاضلاب منتقل شود.

ثمره هاشمی با بیان اینکه پیش بینی می شود با هزینه های بهره برداری، بالغ بر 100 میلیارد تومان در این پروژه سرمایه گذاری انجام شود، افزود: به دنبال استفاده از منابع مالی غیردولتی برای اجرای طرح های صنعت آب و فاضلاب هستیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: استفاده از تسهیلات بانک جهانی یکی از اقداماتی بود که در حوزه توسعه صنعت آب و فاضلاب کشور انجام دادیم و تاکنون نیز 650 میلیون دلار از منابع این بانک استفاده شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین بیش از 700 میلیون یورو نیز از تسهیلات بانک توسعه اسلامی استفاده کردیم و در این زمینه موافقتنامه نیز به امضاء رسیده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: پیش بینی شده است در یک دوره 4 ساله به میزان 1.5 میلیارد یورو از منابع و تسهیلات بانک توسعه اسلامی برای اجرا و تکمیل طرح ها استفاده کنیم.

به گفته ثمره هاشمی، تاکنون بیشترین تسهیلات بانک توسعه اسلامی در منطقه بنا به اعلام مقامات این بانک در اختیار صنعت آب و فاضلاب ایران قرار گرفته است. تنها در یک مورد 200 میلیون یورو برای ساماندهی فاضلاب روستاهای مناطق ویژه و دارای شرایط خاص، در نظر گرفته شده است.

مشاور وزیر نیرو بیان داشت: همچنین برای انجام چند پروژه از جمله طرحهایی در شهریار و کرج از منابع بانک اکو استفاده کرده ایم. در داخل کشور نیز تلاش کردیم تا ساخت و راه اندازی تمام آب شیرین کن ها به ویژه در مناطق جنوب کشور را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و این کار هم اکنون انجام شده است.

وی با اشاره به خرد تضمینی آب و پساب به عنوان 2 اقدام دیگر حوزه آب کشور، تصریح کرد: به دنبال جلب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای انجام پروژه های صنعت آب و فاضلاب کشور هستیم.

ثمره هاشمی همچنین از انعقاد اولین قرارداد بیع متقابل برای انجام تاسیسات آب و فاضلاب اردکان یزد خبر داد و گفت: در بخش استفاده از فاینانس ها برای احداث شبکه های فاضلاب، استفاده های بهتری نسبت به جذب بخش خصوصی صورت گرفته است.

در ادامه این مراسم، مجید آقازاده مدیرعامل شرکت آبفای استان آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 20 پروژه در حوزه آب برای سرمایه گذاری به روش BOT شناسایی شده است، گفت: هم اکنون در برخی شهرها از جمله بوکان، مهاباد، سلماس و خوی مشکل آبرسانی وجود دارد.

عیسی زاده، نماینده مردم ماکو نیز در اظهاراتی، گفت: در حال حاضر در شهرهای میاندوآب و شاهین دژ نیز مشکل آب شرب وجود دارد و حل این مسئله نیازمند پشتیبانی در آب و فاضلاب است.

موید حسینی صدر، دیگر نماینده استان آذربایجان غربی نیز بیان داشت: شهر خوی در این استان دارای مشکل آب است و قرار داریم در نشستی با وزیر نیرو به اینگونه مسائل بپردازیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

امضای اولین قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در آب و فاضلاب با حضور جمعی از نمایندگان استان آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نماینده و مجری بخش خصوصی، مدیرعامل آبفای آذربایجان غربی و استاندار این استان برگزار شد.