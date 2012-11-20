  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۵۶

طرح ترور رئیس جمهور و نخست وزیر لهستان خنثی شد

طرح ترور رئیس جمهور و نخست وزیر لهستان خنثی شد

مقامات لهستان از کشف یک خودروی بمب گذاری شده در مقابل ساختمان پارلمان این کشور در شهر ورشو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امروز سه شنبه یک فرد ملی گرای افراطی به اتهام طراحی حمله تروریستی به مقامات ارشد لهستان در پایتخت این کشور بازداشت شد.

مقامات لهستانی با اعلام این خبر گفتند این فرد با قرار دادن یک خودرو حامل چهار تن مواد منفجره در مقابل ساختمان پارلمان، قصد سوء قصد به جان رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور را داشته است. بر این اساس این نخستین اقدام ترویستی علیه مقامات لهستان طی 20 سال سقوط دولت کمونیستی در این کشور به شمار می رود.
 
تلویزیون لهستان به نقل از یک مقام مسئول اعلام کرد فرد مظنون قصد داشته از روش "آندرس برینگ بریویک" که طی حمله ای تروریستی در نروژ 77 نفر را کشت، برای این حمله تروریستی استفاده کند. 
 
در همین حال "پاول گراس" سخنگوی دولت لهستان ضمن جدی ارزیابی کردن این تهدید تروریستی گفت: ما می دانیم که اهداف احتمالی این حمله رئیس جمهور، پارلمان و دولت بوده اند.
 
گفتنی است تحقیق از فرد دستگیر شده در مورد جزئیات این سوء قصد همچنان ادامه دارد.
کد مطلب 1748989

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