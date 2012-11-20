به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد عصر امروز سه شنبه با انجام سه دیدار در شهرهای مختلف استان مازندران و یک دیدار به میزبانی سبزواری ها برگزار شد که در حساس ترین دیدار این هفته و در گروه دو تیم داماش بابل در یک دیدار نزدیک و نفس گیر با نتیجه 4 بر 3 از سد میهمان خود تیم فولاد ماهان سپاهان گذشت.

این پیروزی در حالی نصیب تیم داماش بابل شد که سرنوشت دیدار به نتیجه کشتی 120 کیلوگرم گره خورد و در نهایت با پیروزی محمدرضا آذرشکیب در این دیدار، نتیجه نهایی هم به سود تیم داماش بابل به پایان رسید.

یکی از نکات جالب توجه این دیدار حضور کشتی گیران خارجی در ترکیب هر دو تیم بود، بطوریکه واسیلی فدروشین اوکراینی با دوبنده فولاد ماهان سپاهان و عبدالسلام گادیسوف روس در ترکیب تیم داماش بابل به میدان رفتند.