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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پهنای باند اینترنتی در هرمزگان بازنگری می شود

پهنای باند اینترنتی در هرمزگان بازنگری می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: پهنای باند اینترنت در استان هرمزگان با توجه به افزایش متقاضیان و استقرار مناطق نظامی و مجتمع های صنعتی بازنگری می شود.

سعید شریف زاده در گفتگو با مهر از اجرای کامل مصوبات سفرهای هیئت دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: در بازنگری جدید پهنای باند اینترنتی تمامی ظرفیت ها و نیازهای استان دیده خواهد شد و مشکل سرعت و حجم استفاده از خدمات اینترنتی مرتفع خواهد شد.

وی گفت: تاکنون 2 هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری در استان هرمزگان وجود دارد که تا پایان سال 500 کیلومتر دیگر اضافه خواهد شد و در مجموع به 2500 کیلومتر خواهد رسید.

وی از اجرای دولت الکترونیک در تمام روستانهای استان هرمزگان خبر داد و افزود : راه اندازی دولت الکترونیک در روستانها موجب کاهش هزینه های رفت و آمد و ترافیک در شهرها خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: وجود صنایع بزرگ فولاد ، آلومینیوم ، کشتی سازی و سکوهای بزرگ نفتی در هرمزگان سبب می شود تا خدمات آی تی با جدیت و کیفیت مناسب تری در استان ارائه شود که راه اندازی اداره کل فناوری ارتباطات تسهیل کننده ارائه این خدمات خواهد بود. 

کد مطلب 1748999

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