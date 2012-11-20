پهنای باند اینترنتی در هرمزگان بازنگری می شود

سعید شریف زاده در گفتگو با مهر از اجرای کامل مصوبات سفرهای هیئت دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: در بازنگری جدید پهنای باند اینترنتی تمامی ظرفیت ها و نیازهای استان دیده خواهد شد و مشکل سرعت و حجم استفاده از خدمات اینترنتی مرتفع خواهد شد.

وی گفت: تاکنون 2 هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری در استان هرمزگان وجود دارد که تا پایان سال 500 کیلومتر دیگر اضافه خواهد شد و در مجموع به 2500 کیلومتر خواهد رسید.

وی از اجرای دولت الکترونیک در تمام روستانهای استان هرمزگان خبر داد و افزود : راه اندازی دولت الکترونیک در روستانها موجب کاهش هزینه های رفت و آمد و ترافیک در شهرها خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: وجود صنایع بزرگ فولاد ، آلومینیوم ، کشتی سازی و سکوهای بزرگ نفتی در هرمزگان سبب می شود تا خدمات آی تی با جدیت و کیفیت مناسب تری در استان ارائه شود که راه اندازی اداره کل فناوری ارتباطات تسهیل کننده ارائه این خدمات خواهد بود.