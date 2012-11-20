10 میلیارد اعتبار برای ادامه احداث کنار گذر ساوه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آزاد عصر روز سه شنبه در حاشیه بازدید از کنار گذر ساوه معاون ساخت و توسعه شبکه راه های کشورافزود: این پروژه به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده بود که دستور آغاز اجرای دوباره آن از سوی وزارت راه و شهرسازی داده شد.

وی با اشاره اینکه تامین 500 تن قیر مورد نیاز نیز برای سرعت بخشی به انجام کار افزود: در این بازدید مقرر شد تا حدود 50 میلیارد ریال به صورت اوراق مشارکت به پیمانکار داده شود تا از نظر تامین منابع مالی با مشکل روبه رو نشود.



آزاد با اشاره به اینکه این شهرستان یکی از مهمترین شاهراه های ترانزیتی کشور محسوب می شود، اظهار کرد: این امر باعث عبور و مرور خودروهای سنگین از این شهرستان به سایر استان های همجوار شده که ضرورت ساخت و بهره برداری از پروژه کنار گذر ساوه را دو چندان کرده است.

سرپرست راه و شهرسازی زرندیه نیز گفت: عملیات اجرایی محور ساوه - بویین زهرا در محدوده زرندیه در سال جاری آغاز شده است.



رضا حاجتی افزود: اجرای این پروژه با 260 میلیارد ریال اعتبار توسط پیمانکار آغاز شده و در مدت 30 ماه احداث و با بهره برداری از آن محدوده زرندیه به طول 45 کیلومتر چهار خطه می شود.



پروژه کنار گذر ساوه که از بزرگراه تهران به ساوه آغاز و با دور زدن این شهر به آزاد راه ساوه - سلفچگان منتهی می‌شود، 32 کیلومتر طول دارد.

