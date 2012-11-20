تجاوز به ایران اسلامی رویایی دست نیافتنی برای دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یونس امیری بعداز ظهر سه شنبه در حاشیه همایش بسیجیان عاشورایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا فرهنگ ایثار و شهادت در بین مردم کشور ساری و جاری است، هیچ کشوری جرات حمله به ایران اسلامی را ندارد.

وی همچنین حمله رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد و گفت: به راحتی می توان ترس را در صحبت های فرماندهان رژیم صهیونیستی از پرتاپ تعدادی موشک کاتیوشا مشاهده کرد.

امیری افرود: اکنون لرزه بر اندام سردمداران رژیم صهیونیستی افتاده است و میلیونها آواره اسرائیلی گواهی بر این مسئله است.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش غدیر در گچساران با حضور 10 هزار نفر از بسیجیان این استان، آن را نمونه ای از انسجام و حضور همیشه در صحنه بسیجیان استان عنوان کرد.

وی بیان داشت: بازتاب رزمایش 10 هزار نفری غدیر استان کهگیلویه وبویراحمد آنقدر وسیع بوده است که حتی رسانه های بیگانه نیز به عظمت آن اذعان داشته اند.

امیری حضور همیشه در صحنه و ولایت مداری بسیجیان استان کهگیلویه وبویراحمد را بی نظیر عنوان کرد و افزود: مسئولان وفرماندهان بسیج بایستی قدردان تلاشهای بسیجیان باشند.

وی از همه مسئولان ارگانها و نهادها، بسیجیان و کلیه کسانی که در برگزاری باشکوه این رزمایش نقش داشتند، تقدیر و تشکر کرد.