صدرای زیرآب مغلوب پرسپولیس جویبار شد/ تجربه بر انگیزه و جوانی غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان غلامرضا محمدی عصر امروز سه شنبه در حالی در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد موفق به شکست میزبان جوان و با انگیزه خود شدند که با توجه به شکست هفته قبل خود برابر تیم ثامن الحجج سبزوار چاره ای جز برد نداشتند.

تیم پرسپولیس جویبار در این دیدار توانست به سختی با نتیجه 4 بر 3 از سد تیم شاگردان عباس حاج کناری بگذرد و با امید بیشتری به دیدارهای آتی بیاندیشد.

این دیدار در حالی از گروه یک رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد در شهرستان زیرآب مازندران برگزار شد که تیم میزبان هفته گذشته با قرعه استراحت روبرو شده بود و با انگیزه بالای کشتی گیران جوان خود فقط به کسب پیروزی می اندیشید.

البته در سوی دیگر میدان نیز کشتی گیران باتجربه و عنوان دار پرسپولیس جویبار قرار داشتند که طبیعتا برای بقا در جمع مدعیان، محکوم به برد بودند. نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم صدرا در ابتدا آمده است)

55 کیلوگرم:

- دانیال حجتی، برنده – فرزاد جعفری (صفر- 1 * 5- 2 * 2- 1)

60 کیلوگرم:

- احمد امیریان – سید احمد محمدی، برنده (صفر- 1 * 3- 5)

66 کیلوگرم:

- سبحان محمدزاده، برنده – مسعود کمروند (4- 4 * صفر- 2 * 2- 1)

74 کیلوگرم:

- سعید داداش‌پور – مصطفی حسین‌خانی، برنده (صفر- 1 * 1- صفر * 2- 3، کلینچ)

84 کیلوگرم:

- محمد قاسم‌زاده - جمال میرزایی، برنده (صفر- 1 * صفر- 1 کلینچ)

96 کیلوگرم:

- سینا غنی‌زاده، برنده - اباذر اسلامی (5- 4 ، 2- صفر)

120 کیلوگرم:

جابر صادق‌زاده - سید احمد رسولی، برنده (2- 5 * 1- 2)