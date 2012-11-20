اشتغال مهمترین دغدغه قهرمانان ملی و جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید وزیری نژاد عصر سه شنبه در نشست تخصصی معاون وزیر ورزش در امور بانوان ورزش های همگانی با روسای هیئت های ورزشی استان که در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: با ساماندهی 129 هزار ورزشکار استان در رتبه هفتم کشوری قرار داریم که با داشتن 1.6 درصد جمعیت کشور سهم ورزشکاران استان 4.7 درصد است.

این مسئول بیان کرد: 200 ورزشکار قزوین در حال حاضر در اردوهای مختلف حضور دارند و با داشتن 140 مجموعه ورزشی روباز در رتبه 12 کشوری قرار داریم.

وی اعزام 533 تیم به مسابقات مختلف، میزبانی پنج مسابقه بین المللی، داشتن پنج مربی در کسوت تیم ملی و 40 ورزشکار آسیایی از دیگر ظرفیت های ورزشی استان ذکر کرد.

رئیس هیئت کوهنوردی استان قزوین یادآورشد: سرانه فضای ورزشی استان 81 صدم مترمربع است که با استاندارد پیش بینی شده در برنامه پنجم فاصله داریم.

اشتغال، دغدغه قهرمانان ملی و جهانی

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین اظهارداشت: مهمترین دغدغه ورزشکاران قهرمان و ملی استان اشتغال است که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی گفت: متاسفانه تعداد زیادی از قهرمانان آسیایی و جهانی، مربی تیم ملی فاقد شغل هستند که امیدواریم با استفاده از ظرفیت دولتی برای استخدام آنها اقدام شود.

وزیری نژاد افزود: با اعمال سیاست های تشویقی باید زمینه ورود سرمایه گذاران علاقمند به فعالیتهای ورزشی را هموار کنیم تا با ساخت سالن به توسعه فعالیتها کمک شود.

رئیس هیئت کوهنوردی استان قزوین که به نمایندگی از هیئت های ورزشی سخن می گفت یادآورشد: با مشارکت بخش خصوصی می توان نهضتی در امر ورزش کشور ایجاد کرد.

این مسئول بیان کرد: با توجه به ظرفیت های رشته های ورزشی بومی و محلی پیشنهاد می شود فدراسیون جهانی بازی های محلی و سنتی راه اندازی شود که در این میان ایران می تواند جایگاه خوبی برای خود ایجاد کند.

فعالیت 47 هیئت ورزشی در قزوین

وزیری نژاد اظهارداشت: در حال حاضر با فعالیت 47 هیئت ورزشی بیش از 129 هزار ورزشکار در استان ساماندهی شده اند.

در ادامه داردشیر موحد دانش رئیس هیئت جودو استان هم گفت: هدف گرذاری برای رشته جودو باید برای المپیک برزیل باشد که در این راستا باید زیرساختهای لازم را فراهم کنیم.

عبدالمجید لطفی نماینده سمن های استان قزوین هم دراین نشست اظهارداشت: در استان قزوین 26 سمن در ورزش فعالیت می کنند که در توسعه امور بسیار موثر است.