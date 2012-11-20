مشکل تولید در اردبیل باید برطرف شود/مدیران اعمال سلیقه نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعد از ظهر سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیر صنعت و معدن و تجارت استان اضافه کرد: نامگذاری امسال با محوریت اقتصادی نشان دهنده اهمیت تحرک و پویایی بخش تولید در کشور بوده و در این راستا باید دست به دست هم بدهیم و موانع پیشرو را برداریم.

وی ایجاد اشتغال با توسعه تولید را از مهمترین هدف شعارها و نامگذاری سال برشمرد و یادآور شد: بحث تولید بحث بسیار سخت و متفاوتی بوده و با پرداخت به آن مشخص می شود که اقتصاد کشور نیازمنر جراحی بزرگی است و این حرکت امرروز آغاز شده است.

استاندار اردبیل با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان استان و کشور افزود: در کشورهای توسعه یافته مقوله اقتصاد، تجارت و سود مجزا بوده و بیشترین سود در چرخه اقتصادی نصیب تولید کنندگان می شود، اما در کشور ما این امر کاملا برعکس است.

چرخه تولید در کشور نیازمند بازنگری است

وی با اشاره به سود 21 الی 25 درصدی بخش تولید در کشورهای پیشرفته تصریح کرد: این میزان در کشور ما به پنج درصد هم نمی رسد، ولی در بخشهای غیر اقتصادی نظیر واسطه گری و دلال بازی سودهای هنگفتی را برخی افراد کسب می کنند که باید این فاصله کاهش یابد.

نیکزاد ادامه داد: تولید کنندگان داخلی برای عدم خسارت علاوه بر تولید باید بازاریاب بوده و مواد اولیه را بشناسد، و نیز با نماینده و مدیران ارتباط داشته باشد و... که این سیستم و چرخه مناسبی نیست و نیازمند بازنگری است، چرا که تولید کننده فقط باید باید متخصص تولید و تمام نیروی خود را در این زمینه صرف کند.

وی برخورد با تولید کننده را نیز در کشور دارای مشکلاتی برشمرد و یادآور شد: مدیران استان اردبیل باید در بحث تولید با قاوانین من درآوردی اعمال سلیقه نکنند و توجه داشته باشند کسی که سرمایه زندگی و عمر خود را برای تولید هزینه کرده ارزش بسیار بالایی دارد.

انکار تاثیرات تحریمها راهکار مناسبی برای مقابله نیست

استاندار اردبیل همچنین انکار تاثیرات تحریمهای غرب علیه کشور و بازگویی آن را اشتباه عنوان کرد و بیان اشت: تاکید بر این نکته موجب می شود ما هیچ وقت نتوانیم راهکار مناسبی برای مقابله با آن پیدا کنیم، نباید فراموش کرد که این تحریمها را فلج کننده می نامند و نباید از تاثیر آن غافل شویم.

وی با اشاره به ابعاد تحریمهای غرب و با بیان اینکه حتی بسیاری از کشورها تصور می کنند در اثر این تحریمها حتی کشور در تامین موادغذایی عاجز است، عنوان کرد: خوشبختانه به دلیل استراتژی مناسب و افزایش تولید و تلاشهای سربازان این عرصه ما به تحریمها غلبه کرده و تاکنون بیشترین دستاورد و استقامت را داشته ایم.

نیکزاد تاکید کرد: بفرموده مقام معظم رهبری امروز شرایط کشور در مقطع حساس و در پیچ تاریخی قرار دارد و باید با تعامل تمامی مسئولان کشوری و استانی و نیز مردم بزرگ ایران فشارهای اقتصادی را پشت سر بگذاریم.

وی با بیان اینکه مسئولان مصمم هستند اقتصاد را پویاتر کنند، متذکر شد: دولت تیم اقتصادی قوی دارد اما به دلیل تحریمهای اقتصادی و فشارهای گسترده غرب مشکلاتی در بحث پولی و اقتصادی پیش آمده و باید بیش از گذشته و با تعامل و همکاری این موانع را برداشت.

