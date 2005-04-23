حاشيه نگاري عكاس "مهر" از مراسم معرفي دكتر لاريجاني به عنوان نامزد نهايي شوراي هماهنگي

به گزارش عكاس "مهر" ، در اين نشست نمايندگاني از فراكسيون اصولگرايان مجلس همچون يحيوي، متكي، امامي راد، كوهكن، قرباني ، مرادي و... حضور داشتند.



- تعداد شركت كنندگان اين نشست حدود 1000 بودند كه 100 تن از آنان را بانوان تشكيل مي دادند.



-اين مراسم توسط سه دوربين تلويزيوني ضبط و با چند دستگاه تلويزيون پلاسما پخش مي شد.



-عليرغم اينكه 5 خبرنگار و عكاس از برخي رسانه ها در اين نشست حضور داشتند از حضور ديگر خبرنگاران جلوگيري مي شد.

گرچه برخي از فعالان خبري نيز در جايگاه مدعوين جلسه مشاهده مي شدند.

- در دقايقي از اين نشست استاد علي معلم در سمت راست و ضياءالدين دري (كارگردان مجموعه كيف انگليسي) در سمت چپ لاريجاني نشسته بودند.



- ضياءالدين دري در سخناني از عملكرد لاريجاني در سازمان صدا و سيما تجليل به عمل آورد. حضور وي در اين مراسم، گمانه زني هاي مربوط به ساخت تيزر تبليغاتي تلويزيوني لاريجاني توسط او را تقويت كرد.



- يك جانباز دفاع مقدس پا ويلچر در صف اول نشست حضور داشت كه در ابتداي مراسم لاريجاني احوال پرسي گرمي از وي به عمل آورد.



- بر اساس گزارش عكاس مهر، شكل ظاهري و نحوه برگزاري اين نشست دقيقا مشابه برگزاري نخستين نشست شوراي هماهنگي در آذرماه گذشته و درهمين مكان بود. پلاكاردهاي شوراي هماهنگي با شعار اصولگرايي در انديشه، نوگرايي در روش و همگرايي در عمل در گوشه و كنار محل برگزاري اين نشست به چشم مي خورد.



- نكته مهمي كه در اين همايش بيش از همه جلب توجه مي كرد، عدم حضور علي اكبر ناطق نوري رييس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي و حبيب الله عسگراولادي در اين نشست بود.



- آيت الله محمد يزدي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز براي نخستين بار بود كه در سلسله نشست هاي عمومي شوراي هماهنگي حضور پيدا كرده و سخنراني مي كرد.



- پس از سخنراني آيت الله يزدي، محمدرضا باهنر عضو كميته انتخاب شوراي هماهنگي و رييس ستاد لاريجاني گزارشي از روند كار و نحوه اعلام نظر نهايي شوراي هماهنگي به اعضاي اين شورا ارايه كرد.



- مهدي كوچك زاده نماينده مردم تهران و عضو ائتلاف آبادگران مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست حضور يافته بود.



- پس از معرفي رسمي نامزدي علي لاريجاني از سوي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي عده اي از حاضران در جلسه از نزديك انتخاب وي را تبريك گفته و اعضاي ستادهاي استاني لاريجاني از او براي سفر به استان هايشان دعوت به عمل مي آوردند.

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