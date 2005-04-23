حاشيه نگاري عكاس "مهر" از مراسم معرفي دكتر لاريجاني به عنوان نامزد نهايي شوراي هماهنگي

به گزارش عكاس "مهر" ، در اين نشست نمايندگاني از فراكسيون اصولگرايان مجلس همچون يحيوي، متكي، امامي راد، كوهكن، قرباني ، مرادي و... حضور داشتند.
- تعداد شركت كنندگان اين نشست حدود 1000 بودند كه 100 تن از آنان را بانوان تشكيل مي دادند.
-اين مراسم توسط سه دوربين تلويزيوني ضبط و با چند دستگاه تلويزيون پلاسما پخش مي شد.
-عليرغم اينكه 5 خبرنگار و عكاس از برخي رسانه ها در اين نشست حضور داشتند از حضور ديگر خبرنگاران جلوگيري مي شد.
گرچه برخي از فعالان خبري نيز در جايگاه مدعوين جلسه مشاهده مي شدند.
- در دقايقي از اين نشست استاد علي معلم در سمت راست و ضياءالدين دري (كارگردان مجموعه كيف انگليسي) در سمت چپ لاريجاني نشسته بودند.
- ضياءالدين دري در سخناني از عملكرد لاريجاني در سازمان صدا و سيما تجليل به عمل آورد. حضور وي در اين مراسم، گمانه زني هاي مربوط به ساخت تيزر تبليغاتي تلويزيوني لاريجاني توسط او را تقويت كرد.
- يك جانباز دفاع مقدس پا ويلچر در صف اول نشست حضور داشت كه در ابتداي مراسم لاريجاني احوال پرسي گرمي از وي به عمل آورد.
- بر اساس گزارش عكاس مهر، شكل ظاهري و نحوه برگزاري اين نشست دقيقا مشابه برگزاري نخستين نشست شوراي هماهنگي در آذرماه گذشته و درهمين مكان بود. پلاكاردهاي شوراي هماهنگي با شعار اصولگرايي در انديشه، نوگرايي در روش و همگرايي در عمل در گوشه و كنار محل برگزاري اين نشست به چشم مي خورد.
- نكته مهمي كه در اين همايش بيش از همه جلب توجه مي كرد، عدم حضور علي اكبر ناطق نوري رييس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي و حبيب الله عسگراولادي در اين نشست بود.
- آيت الله محمد يزدي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز براي نخستين بار بود كه در سلسله نشست هاي عمومي شوراي هماهنگي حضور پيدا كرده و سخنراني مي كرد.
- پس از سخنراني آيت الله يزدي، محمدرضا باهنر عضو كميته انتخاب شوراي هماهنگي و رييس ستاد لاريجاني گزارشي از روند كار و نحوه اعلام نظر نهايي شوراي هماهنگي به اعضاي اين شورا ارايه كرد.
- مهدي كوچك زاده نماينده مردم تهران و عضو ائتلاف آبادگران مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست حضور يافته بود.
- پس از معرفي رسمي نامزدي علي لاريجاني از سوي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي عده اي از حاضران در جلسه از نزديك انتخاب وي را تبريك گفته و اعضاي ستادهاي استاني لاريجاني از او براي سفر به استان هايشان دعوت به عمل مي آوردند.
حاشيه نگاري عكاس "مهر" از مراسم معرفي دكتر لاريجاني به عنوان نامزد نهايي شوراي هماهنگي
در همايش سراسري و مشترك مسوولان شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي و ستادهاي انتخاباتي دكتر علي لاريجاني در سراسر كشور كه صبح امروز در حسينيه الزهرا (س) ي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد، دكتر علي لاريجاني به عنوان كانديداي نهايي اين شورا معرفي شد.
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