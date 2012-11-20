تیم شهدای ساری در نخستین گام از سد گاز مازندران گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهدای ساری در حالی عصر امروز سه شنبه در هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد به میدان رفت که هفته گذشته استراحت داشت و این هفته نخستین گام را با پیروزی 4 بر 3 برابر میهمانش برداشت.

این دیدار در گروه دوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و با پیروزی تیم شهدای ساری به پایان رسید که نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم گاز در ابتدا آمده است)

55 کیلوگرم:

- جواد داداشی – علی حاج‌آقا نیا،‌ برنده (4- 5 * 2- صفر * 1- 3)

60 کیلوگرم:

- تقی داداشی، برنده- حمید قربان نژاد (1- صفر * 1- صفر)

66 کیلوگرم:

- علی اصغر جبلی، برنده - مهدی نجفی (1- صفر * 3-1)

74 کیلوگرم:

- مصطفی یونسی - امیر شریعتی عدل، برنده (1- 4 * 1- 1* یونسی دیسکالیفه شد)

84 کیلوگرم:

- صابر امامقلی‌پور، برنده - حمید کمروند (1- صفر * 1- صفر)

96 کیلوگرم:

- مهدی مازندرانی- مهران میرزایی، برنده (صفر- 1 * صفر- 1)

120 کیلوگرم:

- اشکان ازلی‌فر- سعید ابراهیمی، برنده (صفر- 4 * 1- صفر * صفر- 3، ضربه فنی)