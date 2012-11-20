مصر از ترکیه پهباد می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" چاپ ترکیه ، مصر اولین کشور عربی خواهد بود که از ترکیه پهبادهای ساخت این کشور را می خرد.

این توافق در جریان دیدار هفته گذشته " رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه از قاهره صورت گرفت که طی این دیدار دهها توافقنامه بین دولت ترکیه و مصر از جمله توافقنامه همکاری نظامی امضا شد .

طبق این توافقنامه مصر تعداد 10 فروند هواپیمای بدون خلبان " آنکاس" از ترکیه خریداری می کند.

این هواپیماها قادرند با سرعت 140 کیلومتر در ساعت به مدت 24 ساعت در ارتفاع 9144 متری از سطح زمین پرواز کنند.