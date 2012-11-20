  1. بین الملل
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۰۷

مصر از ترکیه پهباد می خرد

مصر از ترکیه پهباد می خرد

مصر اولین کشوری است که پهبادهای ساخت ترکیه را خریداری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" چاپ ترکیه ، مصر اولین کشور عربی خواهد بود که از ترکیه پهبادهای ساخت این کشور را می خرد.

این توافق در جریان دیدار هفته گذشته " رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه از قاهره صورت گرفت که طی این دیدار دهها توافقنامه بین دولت ترکیه و مصر از جمله توافقنامه همکاری نظامی امضا شد .

طبق این توافقنامه مصر تعداد 10 فروند هواپیمای بدون خلبان " آنکاس" از ترکیه خریداری می کند.

این هواپیماها قادرند با سرعت 140 کیلومتر در ساعت به مدت 24 ساعت در ارتفاع 9144 متری از سطح زمین پرواز کنند.

کد مطلب 1749013

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