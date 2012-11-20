جزییات جلسه نمایندگان مازندران با وزیر کشور/ نمایندگان قانع نشدند

سید هادی حسینی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز مصطفی محمد نجار وزیر کشور و سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران به همراه تعدادی از مدیران استان، با حضور در کمیسیون آیین نامه داخلی و شوراهای مجلس، در مورد ابهامات نمایندگان استان مازندران در حوزه های مختلف پاسخ دادند.

وی افزود: نمایندگان در این جلسه تمرکز خود را بر نحوه توزیع منابع مالی و بودجه استانداری، اشتغال و ساماندهی دریا قرار داده و خواستار پاسخگویی متقن از سوی مسئولان ارشد استان و وزارت کشور به این ابهامات شدند.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از پرو‍ژه های مصوب سفر دولت به استان به مرحله اجرایی شدن نرسیده است، تصریح کرد: در بسیاری از گزارشات استاندار و وزیر کشور در مورد این ابهامات بسیاری از چیزهای کوچک، بزرگنمایی شده که ارزش توسعه ای برای استان به دنبال نخواهد داشت.

حسینی با بیان اینکه مسئولان ارشد استانی اذعان به اتمام و اجرایی شدن قالب مصوبات سفرهای دولت در مازندران داشتند، یادآور شد: طرح ها و مصوباتی نظیر احداث کارخانه کک سازی سوادکوه، احیا کارخانجات نساجی مازندران و قائم شهر، اشباع تراورس و خزر ریس آمل از جمله دغدغه های نمایندگان مازندران در خانه ملت بوده که از وزیر و استاندار خواستار اجرایی شدن سریعتر این طرحها شدند.

وی با ابراز نگرانی از بالا بودن نرخ بیکاری در مازندران، گفت: در حالی که هر روز بر میزان بیکاران استان افزوده می شود متاسفانه متولیان و مدیران حوزه اشتغال و کارآفرینی استان، آمارهای واهی، بی اساس و رنگارنگ به خورد مردم می دهند که این اقدامات با روح شعارهای دولت عدالت محور نهم و دهم همخوانی ندارد.

حسینی با اشاره به اینکه بکارگیری افراد غیرمسئول و جذب غیرکارشناسها در ادارات تخصصی از موضوعاتی بوده که دلیل این بکارگیری از سوی مدیران ارشد استان مورد سئوال مجمع نمایندگان مازندران در این جلسه کارشناسی بوده است، افزود: مسئولان استان به جای بکارگیری و جذب نخبگان که قالب آنان از دانشگاههای معتبر کشور فارغ التحصیل شده، با پارتی بازی اقدام به جذب نیروهای غیر کارشناس شدند.

وی با اشاره به کارنامه مدیریتی سید علی اکبر طاهایی، استاندار فعلی مازندران در مصادر مدیریتی استانی و کشوری، اظهار داشت: از این استاندار قدیمی و با تجربه انتظار بیشتر می رفت که منابع استانی را به صورت عادلانه در استان تقسیم می نمود.

حسینی بیان داشت: متاسفانه پیش بینی ها غلط از آب درآمد و 95 درصد اعتبارات استان در سالهای مدیریت طاهایی به غرب مازندران و تنها 5 درصد به کل استان و مرکز مازندران تعمیم داده شد که با شعار دولت همخوانی ندارد.

وی یادآور شد: نمایندگان مجلس به مردم تعهد داده که در راستای تبعیت از مقام معظم رهبری، قانون اساسی حرکت و آنچه حقیقت بوده را برای مردم بازگو و کارهایی انجام دهیم که مردم ما راضی باشند و اشتغال راسروسامان دهیم و با آمارهای واهی مردم را امیدوار به برخی اقدامات نکنیم.