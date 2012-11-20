برنامه ‌های شهرداری دماوند در ایام محرم و صفر

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی عصر سه شنبه در جمع کارمندان شهرداری دماوند، با تأکید بر اینکه حقیقت عزاداری، احیای اندیشه اهل بیت(ع ) و فرهنگ عاشورا است، عنوان کرد: حضرت ابا عبدالله(ع) برای احیای شریعت و حفظ دین و کیان اسلام قیام کرد و با عمل به تکلیف خود، زیر بار ظلم نرفت، حماسه همیشه جاوید عاشورا را در تاریخ بشریت رغم زد و ایثار، شهادت و شجاعت در راه خدا، خلوص در عمل و عشق را معنی کرد.

وی با اشاره به صدور دستورالعمل بزرگداشت ایام سوگواری محرم و صفر، به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر افزود: این دستورالعمل در زمینه اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی، چهره آرایی و فضاسازی شهری، خدمات رسانی به مردم، برپایی نشستها و مراسم مذهبی، کمک و مساعدت به هیئات و اماکن مذهبی، برپایی ایستگاه های فرهنگی و صلواتی و... صادر شده است.

برنامه های مذهبی و فرهنگی از اهداف شهرداری دماوند

این مدیر شهری برپایی برنامه های مذهبی و فرهنگی را از دیگر اقدامات شهرداری دماوند و اهداف این شهرداری دانست و گفت: هماهنگیهای لازم بین اداره تبلیغات، امور مساجد و دیگر ارگانها در راستای بزرگداشت ایام محرم و حمایت از هیئات مذهبی به منظور نشر معارف عاشورایی، امسال با تعامل بیشتری صورت گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در ایمن سازی مساجد و تکایا و پیشگیری از بروز حوادث در ایام محرم، اضافه کرد: واحد آتش نشانی شهرداری نیز با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و برگزاری مراسم عزاداری از تمامی اماکن مذهبی شامل مساجد، حسینیه ها و تکایا بازدید کرده و ضمن تجهیز این اماکن به وسایل اطفای حریق، دستور العمل و توصیه های ایمنی لازم برای پیشگیری از هر گونه حادثه احتمالی در مساجد، حسینیه ها و تکایا ارسال کرده است.

همتی یادآور شد: یکی از اقدامات این نهاد شهری در افزایش سطح امنیت شهر، استقرار چندین اکیپ گشت با همکاری نیروی انتظامی در سطح منطقه است که به هنگام حضور شهروندان در مجالس اعزاداری از هرگونه سرقت و یا مواردی که امنیت شهر را تهدید کند،‌ جلوگیری شود.