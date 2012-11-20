  1. ورزش
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۳۵

در دومین دیدار تدارکاتی؛

تیم فوتسال بانوان ایران برابر ازبکستان به پیروزی رسید

تیم فوتسال بانوان ایران برابر ازبکستان به پیروزی رسید

دیدار تیم ملی فوتسال بانوان ایران و ازبکستان با برتری فوتسالیست های ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار تیم ملی فوتسال بانوان ایران و ازبکستان بعدازظهر امروز در کمپ تیم های ملی  با حضور 75 تماشاگر برگزار شد که شاگردان شهرزاد مظفر با 6 گل ازبکستان را شکست دادند.

برای تیم ایران نیلوفر اردلان در دقیقه 4 و نسیمه غلامی در دقیقه 12  و 22، پریا نوروزی در دقیقه 30، فاطمه اعتدادی در دقایق 31 و 33 گلزنی کردند. گلهای ازبکستان توسط بازیکنان شماره 9 در دقیقه 14 و بازیکن شماره 3 در دقایق 15  و 38به ثمر رسید.

فریده شجاعی-نایب رئیس سوم فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته بانوان این دیدار را از نزدیک تماشا کرد. ضمن اینکه سهیلا ملمولی به دلیل مصدومیت به بیمارستان منتقل شد. قضاوت این دیدار بر عهده فاطمه کمندی - شکوفه مهینی- مائده علی نقی حسین و مریم پور جعفریان است.

کد مطلب 1749016

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