مردم شناخت خود از واقعه عاشورا را بیشتر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان عصرسه شنبه در دیدار جمعی از مسئولان هیئتهای مذهبی و دستجات عزاداری شهر فرون آباد، با اشاره به فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)، این ایام را فرصتی مناسب برای شناخت ابعاد این شخصیت بزرگ اسلام دانست و افزود: مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان باید در این ایام، کنار حضور در مراسم عزاداری، معرفت و شناخت خود از واقعه عاشورا و دلایل شهادت امام حسین(ع) و یاران با وفایش را بیشتر کنند.

وی نقش علما و روحانیون را در این زمینه بسیار مهم و مؤثر عنوان کرد و گفت: در دستجات عزاداری روحانیون و علما باید حضوری پررنگتر داشته باشند.

هیئتهای مذهبی پرچمدار مبارزه با تهاجم فرهنگی هستند

این مدیر شهری اضافه کرد: نحوه کار هیئتهای مذهبی باید به گونه ای باشد که محافظت و ظرفیتهای دینی قشر جوان تقویت شود؛ هیئتهای مذهبی پرچمدار مبارزه با تهاجم فرهنگی هستند و باید نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.

وی یادآور شد: هیئتهای مذهبی به عنوان تشکلهای دینی به مثابه اصیل‌ ترین و دیرپاترین نهادهای مردمی ریشه در تاریخ اسلام و فرهنگ تشیع دارند.

بندعلیان در پایان به رعایت نظم و انضباط در اجرای مراسم عزاداری در این ایام تأکید کرد و ادامه داد: شناسایی شخصیت والای اهل بیت(ع) به جوانان و نوجوانان کار بسیار ارزشمندی است که مبلغان باید در هئیتهای مذهبی به خوبی این وظیفه را انجام دهند.