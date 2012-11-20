نیروی انتظامی اعتماد عمومی را نسبت به خود افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم بعد از ظهر سه شنبه در مراسم دانش آموختگی فراگیران چهل وششمین دوره علمی تخصصی ناجا که در مرکز آموزش نیروی پلیس ثامن الحجج شهر مشهد برگزار شد گفت: عاشورا پایان یک حرکت عظیم نبود بلکه آغاز راهی است که امام حسین (ع) آغاز کننده این نهضت است.

وی خطاب به دانش آموختگان مراکز آموزشی حاضر در میدان بیان کرد: آغاز خدمت شما در پنجمین روز ماه محرم ودر آستانه تاسوعا وعاشورای حسینی معنی دار است و با توجه به اینکه امام حسین (ع) برای احیای دین و هدایت آن دسته از امت رسول خدا که به بیراهه رفته بودند قیام کردند نیروی انتظامی نیز برای هدایت کسانی که راه در بیراهه می گذارند و با احیای امر به معروف ونهی از منکر گام بر می دارد که بر همین مبنا می توان گفت وظیفه اصلی نیروی انتظامی ادامه عاشورا و قیام ابا عبدالله الحسین است.

سردار احمدی مقدم افزود: مشابه حادثه کربلا امروز در غزه ادامه دارد و زنان وکودکان بی گناه قربانی خود خواهان و ظالمان زمان می شوند

وی اظهار داشت: دنیای امروز دنیای حاکمیت استبداد و زور است که با یک لباس خوش آب ورنگ به نام دموکراسی و حقوق بشر پوشانده شده است.

وی بیان کرد: دشمنان آنقدر ظالم هستند که به فلسطین مظلوم می گویند کوتاه بیاید واز خودش دفاع نکند و این درحالی است که هیچ یک از کشورهای مدعی دموکراسی به اسرائیل غاصب کاری ندارند.

وی گفت: در ماموریت نیروی انتظامی مبارزه با ظلم وتجاوز یکی از مسائل مهم است و پلیس ما امروز برای بهترین مردم روی زمین در حال برقراری نظم و امنیت است که با توجه به آموزه های حسینی این خدمت به مردم باید همراه با شرع مقدس باشد و با مجرمان با رفتار اسلامی برخورد شود.

وی افزود: نیروی انتظامی با مجرمان دشمنی ندارد و فقط برای اصلاح و ایجاد امنیت و آرامش مردم گام بر می دارد و باید در حدود الهی و عدالت و فرامین الهی حرکت کند

رئیس پلیس کشور با اشاره به فناوری های پیشرفته بیان کرد: متاسفانه بعضی از این فناوری ها در اختیار مجرمان نیز قرار دارد که پلیس باید با توجه به علوم روز وفن آوری های روزی که وجود دارد به مبارزه با قانون شکنان برود.

وی افزود: کارکنان نیروی انتظامی باید شجاع ، پاک، چالاک، مردم دار و دارای درک بالای اجتماعی و دارای عقاید دینی محکم باشند چرا که در غیر این صورت از کاروان جهادگران فی سبیل الله عقب خواهند ماند.

سردار احمدی مقدم خطاب به دانش آموختگان و فراگیران حاضر گفت: بنای ما این است که همه نیروهای پیمانی، رسمی شوند مگر آنهایی که در مسیر کمال حرکت نکنند یا بی انضباطی از آنها سر بزند.

وی افزود: خدمت شرافتمندانه از شما تامین یک زندگی آبرومندانه نیز برعهده ما خواهد بود.

وی با اشاره به توفیقات نیروی انتظامی در سال های گذشته اظهار داشت: نیروی انتظامی توانسته است اعتماد عمومی نسبت به خودش را افزایش دهد.

فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: خدمت در نیروی پلیس کار بسیار دشوار اما پر ثوابی است و نیروهایی که در این راه گام برداشته اند عاقبت به خیری در انتظار آنها خواهد بود.

وی افزود : به خانواده های عزیزانی که توفیق خدمت در نیروی انتظامی نصیبشان شده است تبریک می گویم که توانسته اند فرزندانی تربیت کنند و به سپاه ابا عبدالله تحویل دهند.