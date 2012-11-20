تکریم بازنشستگان اداره ورزش و جوانان فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسمی به مناسبت روز تکریم بازنشستگان ظهر سه شنبه در سازمان ورزش و جوانان فیروزکوه با حضور مهدی صداقت رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزکوه، پیشکسوتان ورزشی شهرستان و کارمندان اداره برگزار شد که از بازنشستگان این اداره تقدیر شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزکوه در این مرسم گفت: چه غرور آفرینند آنانی که در کمال صداقت و درستکاری، بیش از 30 سال از بهترین سالهای عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و برای تحقق اهداف ورزش، خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.

بازنشستگان با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند

مهدی صداقت ادامه داد: بازنشستگان با پذیرش شادی و با توکل به ایزد منان در کنار سایر همسنگران از جان و مال خود گذشتند و اینک با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند.

وی تصریح کرد: بازنشستگی در واقع مرحله ‌ای از زندگی کارکنان است که دیگر ضرورتی ندارد تا کار و فعالیت کنند و می‌ توانند در خانه بمانند و به کارهای مورد علاقه خود بپردازند.

صداقت افزود: از آنجایی که دوره بازنشستگی معمولاً با شروع سالمندی همراه است، لذا اختلالات جسمانی، احساس بیهودگی در اثر بیکاری، ضعف حافظه، بیماریهای تحلیل برنده، بیماریهای تنفّسی، پرحرفی، افسردگی، جنون پیری و آلزایمر، اسکیزوفرنی، بی خوابی و بدخوابی لازمه این سنین محسوب می‌ شوند.

وی تأکید کرد: سالمندان و بازنشستگان به لحاظ سنی نیازمند داشتن برنامه اوقات فراغت، مشارکت اجتماعی، فعالیت اجتماعی و نیز داشتن فعالیت ورزشی هستند؛ ورزش‌هایی مثل نرمش، دو، کشتی باستانی، پیاده‌روی، کوهپیمایی، شنا، تنیس، تیراندازی، پینگ پونگ و...این نیازها، ریشه در کهولت آنها دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزکوه اضافه کرد: احساس تنهایی، کم حوصلگی، عصبانیت، احساس پوچی، دلهره و نگرانی، بی خوابی، خستگی و کوفتگی از عمده ترین مشکلات آنها هستند که برای غلبه بر آنها باید زمینه‌ های مشارکت اجتماعی سالمندان فراهم شود و مکان‌های تفریحی و ورزشی برای گذراندن اوقات فراغت آنها با تسهیلات ویژه وجود داشته باشد.

گفتنی است، در پایان این مراسم از اکبر یگانه آخرین کارمند بازنشسته این اداره که در ماه گذشته به مقام بازنشستگی نائل شده بود با اهدا لوح سپاس و اهدای جوایزی تقدیر شد.