حضور 50 نفر در اکیپ های نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اداره کل دامپزشکی استان سمنان ضمن قدردانی از استقبال نیکوکاران از طرح نظارتی بهداشتی عید قربان تا محرم، آمادگی شبکه دامپزشکی این استان را جهت ارائه خدمات بهداشتی به کلیه آحاد مردم درمناسبت های مختلف اعلام کرد.

وی با اشاره به فعالیت 34 اکیپ دامپزشکی برای نظارت بر ذبح دام های نذری و قربانی با رعایت اصول فنی، شرعی و بهداشتی در ایام تاسوعا و عاشورا به طور رایگان، اظهار داشت: به کارگیری این اکیپ ها به منظور تامین سلامت مصرف کنندگان گوشت های نذری و قربانی و تامین بهداشت از سوی اداره کل دامپزشکی استان سمنان انجام می شود.

عامری افزود: اکیپ های نظارتی و بازرسی شرعی و بهداشتی دامپزشکی شامل 19 اکیپ ثابت و 14 اکیپ سیار در دو شیفت کاری آماده پذیرش نظارت بر ذبح دام های نذری و قربانی تاسوعا و عاشورای عزادارای حسینی است.

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه هیئت ها و حسینیه هایی که اقدام به پخش غذای نذری می کنند بهتر است برای ذبح قربانی به کشتارگاه مراجعه کنند، افزود: این امر موجب تضمین سلامت و بهداشت نذورات خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بیماری هایی مانند تب مالت و سل از دام به انسان سرایت می کند، افزود: رعایت بهداشت ذبح قربانی در جلوگیری از ابتلا به این بیماری ها موثر است.

عامری با اشاره به نظارت بهداشتی و شرعی دام‌های قربانی در تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار داشت: این امر با هدف حفظ سلامت مصرف‌ کنندگان گوشت دام‌های قربانی و تامین بهداشت عمومی صورت می‌گیرد.

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان از شهروندان خواست برای هماهنگی با شبکه های محل اقامت خود یا با ستاد اجرایی نظارت بر ذبح دام های قربانی مستقر در این اداره کل با شماره 4454922 – 0231 تماس بگیرند.