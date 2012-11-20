به گزارش خبرنگار مهر، تیم مدعی ثامن الحجج سبزوار عصر امروز سه شنبه در حالی با نتیجه 4 بر 3 مغلوب میهمان خود تیم سایپای شمال شد که با پیروزی ارزشمند هفته گذشته برابر تیم پرسپولیس جویبار با روحیه و انگیزه بالایی به کسب پیروزی های بعدی می اندیشید.
نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:(اسامی تیم سایپا ابتدا آمده است)
55 کیلوگرم:
- مهران رضازاده، برنده - فرزان بهرامی (1- صفر * 3- صفر)
60 کیلوگرم:
- عباس گلی گرمستانی- بهنام احسانپور، برنده (1- صفر * صفر – 2 * صفر- 2)
66 کیلوگرم:
- مرتضی گودرزی، برنده- محمد نادری (صفر- 1 * 1- صفر * 1- صفر)
74 کیلوگرم:
- اصغر بذری، برنده - حسام مقدم (2- 3 * 1- 1 * 2- صفر)
84 کیلوگرم:
- سعید توکل، برنده - رضا بیات (4- 1 * صفر -2 * 2- صفر)
96 کیلوگرم:
- سعید امیری - عرفان امیری، برنده (صفر- 2 * صفر- 2)
120 کیلوگرم:
- امید گل محمدزاده - پرویز هادی، برنده (صفر- 1 * صفر- 1)
همچنین در دیگر دیدار این گروه پرسپولیس جویبار با نتیجه 4 بر 3 صدرای زیر آب را شکست داد.
لیگ برتر کشتی آزاد/
تیم ثامن الحجج سبزوار مغلوب سایپای شمال شد/ همه چیز به کام میهمان!
تیم مدعی ثامن الحجج سبزوار در دومین هفته از رقابتهای لیگ برتر کشتی مغلوب میهمان خود تیم سایپای شمال شد.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم مدعی ثامن الحجج سبزوار عصر امروز سه شنبه در حالی با نتیجه 4 بر 3 مغلوب میهمان خود تیم سایپای شمال شد که با پیروزی ارزشمند هفته گذشته برابر تیم پرسپولیس جویبار با روحیه و انگیزه بالایی به کسب پیروزی های بعدی می اندیشید.
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