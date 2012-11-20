تیم ثامن الحجج سبزوار مغلوب سایپای شمال شد/ همه چیز به کام میهمان!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مدعی ثامن الحجج سبزوار عصر امروز سه شنبه در حالی با نتیجه 4 بر 3 مغلوب میهمان خود تیم سایپای شمال شد که با پیروزی ارزشمند هفته گذشته برابر تیم پرسپولیس جویبار با روحیه و انگیزه بالایی به کسب پیروزی های بعدی می اندیشید.



نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:(اسامی تیم سایپا ابتدا آمده است)

55 کیلوگرم:

- مهران رضازاده، برنده - فرزان بهرامی (1- صفر * 3- صفر)

60 کیلوگرم:

- عباس گلی گرمستانی- بهنام احسان‌پور، برنده (1- صفر * صفر – 2 * صفر- 2)

66 کیلوگرم:

- مرتضی گودرزی، برنده- محمد نادری (صفر- 1 * 1- صفر * 1- صفر)

74 کیلوگرم:

- اصغر بذری، برنده - حسام مقدم (2- 3 * 1- 1 * 2- صفر)

84 کیلوگرم:

- سعید توکل، برنده - رضا بیات (4- 1 * صفر -2 * 2- صفر)

96 کیلوگرم:

- سعید امیری - عرفان امیری، برنده (صفر- 2 * صفر- 2)

120 کیلوگرم:

- امید گل محمدزاده - پرویز هادی، برنده (صفر- 1 * صفر- 1)

همچنین در دیگر دیدار این گروه پرسپولیس جویبار با نتیجه 4 بر 3 صدرای زیر آب را شکست داد.