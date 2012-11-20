انتقاد نجیب از سیاست های امریکا/ حمایت ازسیاست های چین

به گزارش خبرنگار مهر از پنوم پن ، نجیب رزاق با انتقاد از بزرگ نمایی و رسانه ای کردن مناقشات دریای جنوبی چین و مخالفت با بین المللی کردن این مناقشات، بر حل آن توسط کشورهای درگیر تأکید کرد.

وی ضمن مخالفت با سیاست های آمریکا در مناقشات دریای جنوبی چین ، افزود: بزرگ نمایی رسانه ها در مورد مناقشات دریای جنوبی چین به تیرگی روابط آسه و آن و چین می انجامد.

وی در ادامه از سیاست های چین در منطقه دفاع کرد و گفت: سیاست های نظامی امنیتی چین در منطقه کمک های شایانی به امنیت، صلح و ثبات در دریای جنوبی چین کرده است.

نجیب رزاق روز یکشنبه نیز در دیدار با همتای چینی اش "ون جیابائو" از آمادگی مالزی برای ارتقای همکاری ها و روابط دوجانبه خبرداد و از بزرگترین شریک تجاری مالزی خواست به زودی چشم اندازی برای تداوم همکاری های دوجانبه تهیه و تدوین شود.

بیست و یکمین اجلاس سران آسه آن از 18 تا 20 ماه جاری میلادی مطابق با 28 تا 30 ابان در پنوم پن پایتخت کامبوج برگزار شد وعلاوه بر سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن)، رهبران و روسای جمهوری کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، استرالیا ، هند و نیوزیلند نیز در این نشست حضور داشتند.

این نشست امروزسه شنبه در شرایطی پایان یافت که اعضای اتحادیه آسه آن برحل مشگلات منطقه ای بوسیله کشورهای عضو تاکید کردند و خاطر نشان کردند نقشی برای امریکا در حل اینگونه مشگلات وجود ندارد .

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1967 تاسیس شده و کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام عضو آن هستند.

