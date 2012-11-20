چادر لباس فرم کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین سرورالدین با بیان اینکه رسیدگی به امور تربیتی دانشجویان در محیط دانشگاه ضرورت دارد، افزود: کارکنان و اساتید دانشگاه‌ها باید برای دانشجویان الگو باشند.

وی تصریح کرد: در امر رسیدگی به موضوع حجاب و عفاف در دانشگاه‌های منطقه 17 با توجه به ماموریت فرهنگی دانشگاه پیشنهاد شده تا چادر لباس فرم کارکنان باشد که البته اجباری در آن نیست اما می‌تواند استفاده شود.

اجرای طرح ویزیت رایگان ویژه رانندگان سازمان تاکسیرانی در رشت

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گیلان از اجرای طرح ویزیت رایگان ویژه کارکنان و رانندگان سازمان تاکسیرانی در رشت خبر داد.

جمشید محمدی گفت: با اجرای این طرح کارکنان، رانندگان و افراد درجه یک خانواده این عزیزان می توانند از خدمات معاینه، مشاوره پزشک عمومی و تزریقات درمانگاه صلح هلال احمر به صورت رایگان بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا پایان سال جاری اجرا می شود، افزود: درمانگاه صلح هلال احمر واقع در خیابان سردار جنگل، کوچه شهید حبیب زاده ( نقره دشت ) در دو شیفت صبح و عصر از ساعت هشت صبح تا هشت عصر آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان است.

محمدی بررسی سلامت رانندگان به منظور پیشگیری از بیماریها و ارتقای سلامت افراد جامعه را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

ثبت ‌نام کاروان دانشجویی پیاده‌ روی از نجف تا کربلا

مسئول ستاد دانشجویی اعزام و بازسازی عتبات عالیات گیلان از آغاز ثبت ‌نام کاروان دانشجویی پیاده‌ روی " از نجف تا کربلا " ویژه برادران در دانشگاه‌ های سراسر استان خبر داد.

از سال گذشته با تشکیل ستاد دانشجویی اعزام و بازسازی عتبات عالیات در تهران با اهداف، چشم‌ اندازها و برنامه ‌های ویژه برای حضور دانشجویان کشور در این راهپیمایی بزرگ تدابیری اندیشیده که طی این برنامه‌ها مقرر شده تا از امسال برای دانشجویان دانشگاه‌ های دیگر استان‌ های کشور نیز برنامه‌ های برای حضور در راهپیمایی پیاده ‌روی از نجف تا کربلا تدوین شود.

اجرای طرح صدور آنلاین بارنامه حمل و نقل کالا

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ‌های گیلان از اجرای طرح صدور بارنامه برخط ( آنلاین ) ویژه حمل و نقل کالا در استان خبر داد. سبحان‌الله علیپور گفت: تهیه بانک اطلاعاتی به ‌روز از اطلاعات مندرج در بارنامه نظیر مشخصات راننده، بارگیر، نوع بار، تناژ، مبدا، مقصد از اهداف عمده این بارنامه است.

وی امکان اطلاع از اطلاعات و مشخصات مندرج در بارنامه، تهیه بانک اطلاعاتی جامع و به ‌روز، جلوگیری از امکان تخلف در امر صدور بارنامه، افزایش امنیت بارنامه و مسیر حمل بار، اعمال عدم صدور بارنامه برای رانندگان خاطی و غیر فعال شدن کارت هوشمند آنها، امکان ردیابی کالای حمل شده از مبدا تا مقصد و کاهش چشمگیر قاچاق کالا را از مهمترین مزایای اجرای این طرح عنوان کرد.

ویزیت رایگان مردم مناطق محروم آستارا

مسئول بسیج جامعه پزشکی آستارا از حضور پزشکان بسیجی برای ویزیت رایگان مردم مناطق محروم در هفته بسیج این شهرستان خبر داد.

بختیار حیدرنیا انجام ویزیت رایگان مردم مناطق محروم در آستارا و خدمت ‌رسانی به اقشار پائین جامعه برای محرومیت‌ زدایی در حوزه سلامت و بهداشت مناطق محروم را از اهداف اصلی بسیج جامعه پزشکی عنوان کرد.

مسئول بسیج جامعه پزشکی آستارا با اشاره به حضور پزشکان متخصص رشته‌ های مختلف پزشکی در روستاهای محروم آستارا یادآورشد: تیم اعزامی به مناطق محروم شهرستان شامل متخصصان قلب و عروق، داخلی، عفونی، اطفال، زنان و زایمان، داروساز، عمومی و سه تیم کارشناس بهداشتی خواهد بود.