1100 زوج درخراسان شمالی به انتظار دریافت جهیزیه/ 648 زوج به خانه بخت رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بلوچی افزود: تعداد نوعروسان وتازه دامادهای پشت نوبت جهت دریافت هدیه ازدواج وجهیزیه در خراسان شمالی یک هزار و 100 زوج است که به شکرانه سفر رهبر انقلاب به استان وتخصیص اعتبار به زودی شاهد اهدای جهیزیه به این زوجین خواهیم بود.

وی اظهار داشت: طی نیمه نخست سال جاری بیش از 648 زوج نیازمند این نهاد با دریافت جهیزیه به خانه بخت رفتند.

بلوچی افزود: برای تامین جهیزیه و ارائه خدمات به این تعداد از زوجین، بیش از6 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به مصوبه سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی گفت: بر اساس این مصوبه دو هزار فقره جهیزیه برای کمک به زوجین مددجو و نیازمند این نهاد، با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال از محل کمیته امداد، نهاد رهبری و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تخصیص یافته است.

بلوچی تصریح کرد: به محض تامین اعتبار، مبلغ مورد نظر در جهت تامین جهیزیه زوجینی که در نوبت دریافت جهیزیه هستند اهدا می شود.

وی در خصوص پرداخت جهیزیه در سال جاری افزود: از ابتدای امسال تا کنون 512 سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد استان اهدا شده است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی سقف اهدایی هدیه ازدواج به تازه دامادها را 4 میلیون ریال و جهیزیه نوعروسان را ده میلیون ریال عنوان کرد.

وی افزود: در سال گذشته 2 هزار و749 مورد جهیزیه وهدیه داماد به زوجین نیازمند وتحت پوشش این نهاد، با اعتباری بالغ بر 19 میلیارد و 77 میلیون ریال اهدا شده است.

بلوچی یاد آور شد: پرداخت هدایای ازدواج به صورت غیر نقدی در قالب بن کارت خرید در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا از این طریق بتوانند وسایل مورد نیاز زندگی را خود تهیه کنند.

وی تصریح کرد: کمیته امداد ضمن اهدای جهیزیه به زوجین، اقدام به برگزاری دوره آموزش خانواده و انجام مشاوره های ازدواج برای جوانان کرده و کلیه افراد تحت پوشش قبل از دریافت جهیزیه، دوره های آموزش خانواده را گذرانده و از مشاوره های ازدواج توسط کارشناسان این نهاد برخوردار شده اند.