‌افزایش خودسرانه کرایه در شفت /شرایط جدید بازنشستگی تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور گفت: این رانندگان به دلیل افزایش خودسرانه کرایه حمل مسافر متخلف شناخته شده و با تشکیل پرونده برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شفت ارزش ریالی این پرونده ‌ها را بیش از شش میلیون ریال عنوان کرد.

کنترل حمل ونقل شیر در گیلان

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان از رد یابی و کنترل حمل و نقل شیر در استان خبر داد.

محمد علی یوسفی گفت: برای امکان رد یابی و کنترل حمل و نقل شیر در استان مشخصات شیر های جمع آوری شده در مراکز جمع آوری پس از تست و ارزیابی اولیه طی شناسنامه ای تحت عنوان گواهی حمل، توسط اداره کل دامپزشکی استان تهیه و با ذکر مبداء و مقصد همراه محموله شیر به واحد های تولیدی ارسال شود.

وی افزود: چگونگی و کنترل در حمل و نقل شیر یکی از مهمترین موانع و مشکلات تولید شیر در استان بود که با اجرای این امر بسیاری از مشکلات تولید این محصول در گیلان رفع خواهد شد.

صدور گواهینامه دوره تربیت معلم قرائت قرآن سطح یک

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: این دوره با موافقت این دارالقرآن الکریم و با همکاری مؤسسه قرآنی مردمی نورالسلام و از اعتبار طرح ‌های نیم درصد اجرا شد.

حمید کوه‌ پیما تصریح کرد: هم اکنون 18 نفر از افراد پس از ثبت‌ نام و حضور در کلاس‌ های دوره تربیت معلم قرائت قرآن کریم، موفق به کسب نمره قبولی در آزمون پایان دوره شدند که گواهی آنان صادر و به آنان اهدا شد؛ همچنین این گواهینامه دارای ارزش آموزشی به میزان 120 ساعت است.

شرایط جدید بازنشستگی تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان اعلام کرد: بیمه شدگانی که شرایط بازنشستگی بر اساس مقررات عام قانون تامین اجتماعی را ندارند می توانند بر اساس بند 66 قانون بودجه 91 و مصوبه هیئت وزیران بازنشسته شوند.

جمیل حق پرست گفت: بیمه شدگان مردی که 60 سال و زنانی که 55 سال سن و حداقل 10 سال سابقه پرداخت بیمه دارند و بیمه شدگانی که دارای حداقل 10 سال سابقه پرداخت بیمه بوده و طبق آرای کمیسیون های پزشکی از کار افتاد شناخته شوند می توانند از این قانون برای بازنشستگی استفاده کنند.