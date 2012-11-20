نخستین دیدار رهبران آمریکا و چین پس از انتخابات آمریکا و تغییرات کادر رهبری چین

به گزارش خبرنگار مهر از پنوم پن ،پس از این دیدار رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر چین در گفتگو با خیرنگاران به صحبت های کلی اکتفا کرده و سؤال های آنها در رابطه با مناقشات را پاسخ ندادند.

اوباما پس از این دیدار گفت: آمریکا و چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان مسئولیت ویژه ای دارند تا با همکاری یکدیگر ثبات و تعادل را در رشد اقتصادی و شفافیت و قانون را در تجارت بنیان گذارند.

بیست و یکمین اجلاس سران آسه آن از 18 تا 20 ماه جاری میلادی مطابق با 28 تا 30 ابان در پنوم پن پایتخت کامبوج برگزار شد وعلاوه بر سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن)، رهبران و روسای جمهوری کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، استرالیا ، هند و نیوزیلند نیز در این نشست حضور داشتند.

این نشست امروزسه شنبه در شرایطی پایان یافت که اعضای اتحادیه آسه آن برحل مشگلات منطقه ای بوسیله کشورهای عضو تاکید کردند و خاطر نشان کردند نقشی برای امریکا در حل اینگونه مشگلات وجود ندارد .

بیست و یکمین اجلاس سران آسه آن از 18 تا 20 ماه جاری میلادی مطابق با 28 تا 30 ابان در پنوم پن پایتخت کامبوج درحال برگزاری است وعلاوه بر سران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن)، رهبران و روسای جمهوری کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1967 تاسیس شده و کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام عضو آن هستند.

