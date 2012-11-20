برپایی خیمه های عزا و تل زینبیه در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، برپایی خیمه های عزاداری، پختن آش نذری، انجام مراسهای عزاداری و روضه خوانی به دانشگاهها کشیده شد و در این راستا خیمه عزا در دانشگاه مناطق طبیعی و علوم کشاورزی گرگان نیز دایر شد.

دختران دانشجوی خوابگاه حضرت زینب ( س) دانشگاه منابع طبیعی گلستان در اقدام ابتکاری با برپایی خیمه های عزاداری و پختن آش نذری در این خوابگاه محرم را میهمان این دانشگاه کردند.

مسئول برگزاری مراسم عزاداری وپختن آش نذری در خوابگاه حضرت زینب (س) عصر سه شنبه در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انگیزه دانشجویان از برگزاری این مراسم گفت:امسال دومین سالی است که این برنامه در خوابگاه حضرت زینب دانشگاه وبه همت دانشجویان وامورفرهنگی وروابط عمومی دانشگاه برگزار می شود .

سهیلا نخعی افزود: سال گذشته احساس کردیم جای حال وهوای محرم دردانشگاه بسیار خالی است وبا همفکری دانشجویان تصمیم گرفتیم مراسمی را با مشارکت دانشجویان دراین خوابگاه برگزار کنیم وچون نام این خوابگاه حضرت زینب است اقدام به برپایی خیمه های حضرت زینب دراین خوابگاه کردیم.

وی اظهارداشت: برپایی دو خیمه در حیاط خوابگاه به نام حضرت زینب (ص) وایجاد نمادین تل زینبیه وحضرت رقیه (س) و سر مبارک امام حسین (ع) در دامان ایشان و ساخت نمادین ضریح حضرت امام حسین در داخل خیمه، پختن شله زرد نذری، برگزاری دعای عهد در صبح های دهه عاشورا ومحرم در خوابگاه به صورت هر روز وبرگزاری دعای کمیل و زیارت عاشورا در این دهه در خوابگاه از جمله مهمترین برنامه های خود جوش دانشجویان در این دهه در خوابگاه است.



وی بیان کرد: عمده ترین هدف ما از این کار، ایجاد فضای معنوی درخوابگاه بود و اینکه ما به عنوان خانم از قشر دانشجو خودمان دوست داریم دربرپایی مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان خودمان مستقیم مشارکت داشته باشیم وفقط تماشاگر دسته های عزاداری نباشیم .

نخعی بیان کرد: تجدید حیات معنوی برای دانشجویان اصلی ترین هدف برگزاری چنین مراسمی در خوابگاه است.

فریبا صادقی ازدانشجویان شیلات دانشگاه علوم کشاورزی گرگان نیز به خبرنگار مهر گفت: این مراسم با مشارکت خود دانشجویان برگزار شد واصلی ترین انگیزه ما نیز این بود که معنویت وحال وهوای محرم را در دانشگاه ایجاد کنیم و این حال و هوا بسیارزیاد بر روحیه بچه های خوابگاه تاثیر داشته است.



وی ادامه داد:قیام عاشورا قیامی است که اصلی ترین هدف امام حسین (ع) از برپایی آن امر به معروف ونهی از منکر ورهایی از زندگی با ذلت بوده است وباید این امر در جامعه ما ترویج پیدا کند وفقط به مراسمات عزاداری در جامعه بسنده نشود.

انیس غلامی دیگر دانشجویی که در رشته شیلات تحصیل می کند نیز گفت: برپایی خیمه ها و طراحی آن در داخل حیاط دانشگاه همه توسط دانشجویان انجام شده است وما با طیب خاطر واز صمیم قلب در این دهه مراسمات مختلفی از جمله دادن چای وخرما به دانشجویان پس از عزاداری شب ها وپختن آش نذری وخواندن دعاهای مختلف در این ماه را انجام دادیم.

وی افزود:استقبال دانشجویان از این مراسم بسیار عالی بود وایجاد روحیه معنوی در دانشگاه حال وهوای خوبی را به فضای دانشگاه داده است.



وی بیان کرد:انقلاب ما به قیام عاشورا ومهدویت زنده است اگر قیام عاشورا نبود بسیاری از افراد معنویتشان در جامعه کم می شد اما این قیام موجب شده است تا جامعه از پشتوانه معنوی خوبی برخوردار باشد وما نیز باید هدف اصلی این قیام یعنی امر به معروف ونهی از منکر را در جامعه اجرا کنیم تا هدف قیام امام حسین( ع ) تداوم داشته باشد.