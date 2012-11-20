توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شهریارپور در کارگروه امور اقتصادی چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه بخش کشاورزی باعث رونق اقتصاد این استان می شود.

وی تأکید کرد: سند توسعه کشاورزی چهارمحال و بختیاری بایستی با اهداف اسناد بالادستی استان هماهنگ باشد.

شهریارپور افزود: تبدیل شیوه های سنتی به صنعتی و مکانیزاسیون شدن بخش کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تهدید ها، ضعف ها، مزیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی باید شناسایی و برای تقویت آن ها اقدامات و برنامه ریزی های لازم انجام شود.

بزرگداشت آیت الله ملک حسینی در لردگان برگزار می شود

مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری در امور دینی از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله ملک حسینی خبرداد.

حجت الاسلام سید اقبل راستگویی گفت: مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله ملک حسینی، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویر احمد و نماینده مردم آن استان در مجلس خبرگان رهبری روز پنج شنبه همین هفته در مسجد اعظم لردگان برگزار می شود.

وی تأکید کرد: این مراسم به خاطر مقام والای آن فقیه مجاهد، علقه و مجبت مردم شریف چهارمحال و بختیاری و به خصوص مردم شهید پرور شهرستان لردگان به آن عالم فقید برگزار می شود.

افزایش 20 درصدی تولید انار در شهرستان کیار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار از برداشت 18 تن انار در هر هکتار از انارستان های این شهرستان خبر داد.

رستم ولی پور گفت : باغات انار در این شهرستان حدود یکصد هکتار و میزان برداشت محصول در هر هکتار حدود 18 تن است.

وی با اشاره به اینکه سال 91 نسبت به سالهای گذشته حدود 20 درصد افزایش تولید داشته ایم افزود: دلیل این افزایش راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب در سه روستا، تغذیه گیاهی مناسب، کنترل بیولوژیکی آفات و سرکشی و نظارت کارشناسان این مدیریت بوده است.

پیشرفت 85 درصدی طرح آبرسانی صفا آباد در چهارمحال و بختیاری



مدیریت آب و خاک جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت 85 درصدی طرح آبرسانی صفا آباد خبر داد.

رحیم میرزاخانی با اشاره به اینکه تا کنون بیست و یک میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده است افزود با اجرای این طرح دویست و پنجاه هکتار از اراضی صفا آباد تحت پوشش قرار می گیرد و برای 100 نفربه صورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد می کند.

میرزاخانی بیان کرد: آبدهی این طرح صدو ده لیتر بر ثانیه می باشدوپیش بینی می شود این طرح تاچندماه آینده به بهره برداری برسد.

کیلینیک های دامپزشکی در مجتمع های دامپروری مستقر می شوند



معاونت بهبود تولیدات دامی گفت: کیلینیک های دامپزشکی برای نخستین بار با همکاری امور دام و اداره دامپزشکی استان در مجتمع های دامپروری مستقر می شوند.

برزو هیبتیان ارائه خدمات دامپزشکی، آموزش و ترویج بهداشت، پیشگیری از بیماریها، کاهش بار میکروبی شیر و بهبود کیفیت تولیدات دامی در مجتمع های دامپروری را از اهداف مهم این طرح دانست.

وی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر بالا بردن کیفیت تولیدات دامی،کاهش بارمیکروبی شیر می تواند امکان اشتغال زایی فارغ التحصیلان رشته های دامپزشکی و علوم دام را فراهم کند.

اجتماع هیئت های دانشجویی دانشگاه های چهارمحال و بختیاری در دانشگاه شهرکرد برگزار شد



هیئت های دانشجویی دانشگاه های چهارمحال و بختیاری با اجتماع در دانشگاه شهرکرد و حضور در جوار قبور شهدای گمنام این دانشگاه به عزاداری پرداختند.



هیئت های دانشجویی دانشگاه های استان چهار محال وبختیاری با اجتماع در دانشگاه شهرکرد با حرکت دسته عزاداری دانشجویان تا جوار قبور شهدای گمنام دانشگاه شهر کرد برگزار و با اهداف و آرمان های قیام امام حسین (ع) تجدید میثاق کردند.

اطلاعات پنج هزار شی تاریخی در سیستم جامع اموال منقول ثبت می شود



سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از ثبت اطلاعات پنج هزار شی تاریخی استان در سیستم جامع اموال منقول درر سال جاری خبر داد.



شاهین ایلبیگی پور گفت: این تعداد شی تاریخی بیشتر شامل سکه مربوط به دوران ساسانیان، ظروف سنگی و فلزی، ظروف سفالی، ظروف شیشه ای، مهر، نسخ خطی و سندهای قدیمی هستند.



وی افزود: از این تعداد شی تاریخی 50 شئ را در اولویت مرمت قرار داده ایم که تا الان 30 شئ مرمت شده است.



وی ادامه داد: در سال جاری از سوی این اداره کل 14 تکیه کاغذ یافت شده در مسجد اتابکان و هشت شئ تاریخی خریداری شده از سوی اداره کل نیز مرمت شده است.

هنرمندان صنایع دستی چهارمحال و بختیاری تسهیلات بانکی دریافت می کنند



سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از دریافت تسهیلات بانکی هنرمندان صنایع دستی استان خبر داد.



مهرداد رئیسی گفت: در حال حاضر پرونده 440 هنرمند صنایع دستی استان به منظور دریافت تسهیات بانکی آماده ارائه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.



وی با بیان اینکه هنرمندانی که پرونده آن ها تکمیل شده در شهرستان های هفت گانه استان هستند، بیان داشت: سقف این تسهیلات بانکی 30 میلیون ریال و بازپرداخت آن نیز 36 ماهه است.