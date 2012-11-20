توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شهریارپور در کارگروه امور اقتصادی چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه بخش کشاورزی باعث رونق اقتصاد این استان می شود.
وی تأکید کرد: سند توسعه کشاورزی چهارمحال و بختیاری بایستی با اهداف اسناد بالادستی استان هماهنگ باشد.
شهریارپور افزود: تبدیل شیوه های سنتی به صنعتی و مکانیزاسیون شدن بخش کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: تهدید ها، ضعف ها، مزیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی باید شناسایی و برای تقویت آن ها اقدامات و برنامه ریزی های لازم انجام شود.
بزرگداشت آیت الله ملک حسینی در لردگان برگزار می شود
مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری در امور دینی از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله ملک حسینی خبرداد.
حجت الاسلام سید اقبل راستگویی گفت: مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله ملک حسینی، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویر احمد و نماینده مردم آن استان در مجلس خبرگان رهبری روز پنج شنبه همین هفته در مسجد اعظم لردگان برگزار می شود.
وی تأکید کرد: این مراسم به خاطر مقام والای آن فقیه مجاهد، علقه و مجبت مردم شریف چهارمحال و بختیاری و به خصوص مردم شهید پرور شهرستان لردگان به آن عالم فقید برگزار می شود.
افزایش 20 درصدی تولید انار در شهرستان کیار
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار از برداشت 18 تن انار در هر هکتار از انارستان های این شهرستان خبر داد.
مدیریت آب و خاک جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت 85 درصدی طرح آبرسانی صفا آباد خبر داد.
معاونت بهبود تولیدات دامی گفت: کیلینیک های دامپزشکی برای نخستین بار با همکاری امور دام و اداره دامپزشکی استان در مجتمع های دامپروری مستقر می شوند.
هیئت های دانشجویی دانشگاه های چهارمحال و بختیاری با اجتماع در دانشگاه شهرکرد و حضور در جوار قبور شهدای گمنام این دانشگاه به عزاداری پرداختند.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از ثبت اطلاعات پنج هزار شی تاریخی استان در سیستم جامع اموال منقول درر سال جاری خبر داد.
شاهین ایلبیگی پور گفت: این تعداد شی تاریخی بیشتر شامل سکه مربوط به دوران ساسانیان، ظروف سنگی و فلزی، ظروف سفالی، ظروف شیشه ای، مهر، نسخ خطی و سندهای قدیمی هستند.
وی افزود: از این تعداد شی تاریخی 50 شئ را در اولویت مرمت قرار داده ایم که تا الان 30 شئ مرمت شده است.
وی ادامه داد: در سال جاری از سوی این اداره کل 14 تکیه کاغذ یافت شده در مسجد اتابکان و هشت شئ تاریخی خریداری شده از سوی اداره کل نیز مرمت شده است.
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از دریافت تسهیلات بانکی هنرمندان صنایع دستی استان خبر داد.
مهرداد رئیسی گفت: در حال حاضر پرونده 440 هنرمند صنایع دستی استان به منظور دریافت تسهیات بانکی آماده ارائه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با بیان اینکه هنرمندانی که پرونده آن ها تکمیل شده در شهرستان های هفت گانه استان هستند، بیان داشت: سقف این تسهیلات بانکی 30 میلیون ریال و بازپرداخت آن نیز 36 ماهه است.
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