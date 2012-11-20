ویژه برنامه های هفته بسیج در شهرستان رباط کریم تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا زنگنه روز سه شنبه در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران گفت: امسال هفته بسیج با ماه محرم تقارن یافته و همین امر باعث شده ما با یک اهتمام ویژه ای نسبت به این برنامه ها در روزهای هفته بسیج بپردازیم.

وی به جایگاه رفیع بسیج و رشادت های این نیروی مردمی اشاره کرد و افزود: بسیج از همان ابتدای شکل گیری خود به دستور امام راحل یکی از حافظان اصلی ارزش های اصیل انقلاب اسلامی بوده و تاکنون در این مسیر نیز به توفیقات ارزشمندی دست پیدا کرده است.

سرهنگ زنگنه به رشادت و پایداری بسیج در عرصه های مختلف به ویژه ایام هشت سال دفاع مقدس پرداخت و عنوان کرد: رشادت های جوانان بسیجی در دفاع از کیان مقدس جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نسبت که بی ادعا به جبهه های جنگ شتافتند و عزت و سربلندی را برای کشور به ارمغان آوردند.

به گفته وی امروز بسیج برغم تبلیغات سوء دشمنان مقتدرانه در عرصه های مختلف حضور چشمگیر و اثرگذاری را از خود نشان داده است.

فرماندهی سپاه ناحیه مقاومت شهرستان رباط کریم، اطلاع رسانی و خبرنگاری را در مسیر اصلاح و نقد سازنده از سوی قلم بدستان ارزشی، بسیار مهم خواند و افزود: خبرنگاران ارزشی نیز همچون بسیجیان، حرفه بسیار مقدسی دارند که در سطح جامعه بسیار ارزشمند و اثرگذار هستند.

این مسئول نظامی در سپاه ناحیه رباط کریم همچنین از خبرنگاران به عنوان چشم بینا و آگاه جامعه یاد کرد و یادآور شد: خبرنگاران همان رسالت پیامبرگونه را دارند که با آثار خود اجازه نمی دهند تاریخ مقدس انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس محو شود.



فرماندهی سپاه ناحیه رباط کریم ادامه داد: بسیجیان سلحشور ایران اسلامی با ایستادگی در مسیر ولایت همچنان با وجود توطئه‌های دشمنان مقتدرانه ایستاده اند و ترفندهای مکارانه دشمنان را نقش برآب می‌کنند .