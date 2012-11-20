ویژه برنامه های هفته بسیج در شهرستان رباط کریم تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا زنگنه روز سه شنبه در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران گفت: امسال هفته بسیج با ماه محرم تقارن یافته و همین امر باعث شده ما با یک اهتمام ویژه ای نسبت به این برنامه ها در روزهای هفته بسیج بپردازیم.
وی به جایگاه رفیع بسیج و رشادت های این نیروی مردمی اشاره کرد و افزود: بسیج از همان ابتدای شکل گیری خود به دستور امام راحل یکی از حافظان اصلی ارزش های اصیل انقلاب اسلامی بوده و تاکنون در این مسیر نیز به توفیقات ارزشمندی دست پیدا کرده است.
سرهنگ زنگنه به رشادت و پایداری بسیج در عرصه های مختلف به ویژه ایام هشت سال دفاع مقدس پرداخت و عنوان کرد: رشادت های جوانان بسیجی در دفاع از کیان مقدس جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نسبت که بی ادعا به جبهه های جنگ شتافتند و عزت و سربلندی را برای کشور به ارمغان آوردند.
به گفته وی امروز بسیج برغم تبلیغات سوء دشمنان مقتدرانه در عرصه های مختلف حضور چشمگیر و اثرگذاری را از خود نشان داده است.
فرماندهی سپاه ناحیه مقاومت شهرستان رباط کریم، اطلاع رسانی و خبرنگاری را در مسیر اصلاح و نقد سازنده از سوی قلم بدستان ارزشی، بسیار مهم خواند و افزود: خبرنگاران ارزشی نیز همچون بسیجیان، حرفه بسیار مقدسی دارند که در سطح جامعه بسیار ارزشمند و اثرگذار هستند.
این مسئول نظامی در سپاه ناحیه رباط کریم همچنین از خبرنگاران به عنوان چشم بینا و آگاه جامعه یاد کرد و یادآور شد: خبرنگاران همان رسالت پیامبرگونه را دارند که با آثار خود اجازه نمی دهند تاریخ مقدس انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس محو شود.
فرماندهی سپاه ناحیه رباط کریم ادامه داد: بسیجیان سلحشور ایران اسلامی با ایستادگی در مسیر ولایت همچنان با وجود توطئههای دشمنان مقتدرانه ایستاده اند و ترفندهای مکارانه دشمنان را نقش برآب میکنند.
این مسئول در ادامه بیان داشت: نامگذاری هفته بسیج متناسب با مناسبتهای دهه نخست محرم است تا الگوهای عاشورایی در فرهنگ بسیج به درستی تبیین شود.
فرمانده سپاه ناحیه رباط کریم از اجرای 150 برنامه در هفته بسیج این شهرستان خبر داد و گفت: شاخص ترین برنامه های هفته بسیج شامل دیدار با امامان جمعه سه شهر این شهرستان، افتتاح پایگاههای مقاومت، حضور در نماز جمعه، شرکت بسیجیان در برنامههایی که با عنوان مراسم بزرگداشت شیرخوارگان که در مصلی نماز جمعه برگزار میشود، دیدار با جانبازان و خانوادههای شهدا، عطرافشانی مزار شهدا، اجتماع نونهالان عاشورایی، نشست تخصصی اندیشههای بسیجی، دیدار با پیشکسوتان بسیجی و نیز همایش حلقههای صالحین را میتوان برشمرد.
سرهنگ زنگنه اضافه کرد: با توجه به در نظر گرفتن پیام گهر بار نوروزی مقام معظم رهبری و از طرفی با توجه به محورهای اقتصاد مقاومتی که به عنوان یک راهبرد جدید توسط مقام معظم رهبری در جهت خنثی کردن تحریم و فشار اقتصادی دشمنان است بنا داریم با استفاده از مربیان و روحانیون در قالب سخنرانیهای خودشان در ماه محرم تشریح شود.
وی در ادامه برنامه های بزرگداشت هفته بسیج بیان کرد: برغم اینکه دهه اول ماه محرم به دهه امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده فرصت مغتنمی است تا تشکیل ستاد امر به معروف در پایگاهها تا در دهه اول ماه محرم بتوانیم از وجود روحانیون استفاده کنیم.
سرهنگ زنگنه در پایان این نشست خبری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی، انقلاب ارزشها در تداوم نهضت اباعبداللهالحسین (ع) معرفی شده تاکید کرد تا با شهامت و شجاعت در تقویت اندیشههای دینی و اسلامی تلاش و کوششی مجاهدانه از خود داشته باشیم .
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