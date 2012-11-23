به گزارش خبرنگار مهر، ماه محرم، ماه حزن و اندوه است و مردم ما همه بساط شادی را بر می‌چینند و همسو با اهل بیت پیامبر عزادار می‌شوند و این یعنی اوج معرفت، محبت و مودت نسبت به اهل بیت.



عاشورا تنها یک واقعه و حادثه نیست که ما سالگرد آن را برگزار کنیم؛ عاشورا یک مکتب است که در گستره زندگی ما ساری و جاری است، به همین خاطر این که فرمودند: «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا». هر روزمان عاشورا است یعنی ما باید هر روز برای زندگی‌امان از عاشورا الهام بگیریم و اینکه گفته می‌شود هر سرزمینی کربلا است، یعنی با الهام از کربلای امام حسین(ع) زندگی کنیم. از این رو خودمان و خانواده‌امان را آماده کنیم برای اینکه در این مکتب انسان‌ساز و آزادی‌بخش درس بیاموزیم تا در طول زندگی به آن عمل کنیم.



اگر عاشورا را به عنوان یک مکتب انسان‌ساز بدانیم، همه مسئولان و دست اندرکاران و سخنوران و گردانندگان مجالس عزاداری باید برای انتقال پیام و آموزه‌های این مکتب، برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.



البته در برگزاری مراسم عزاداری به بعد احساسی و عاطفی جریان عاشورا توجه می‌شود که کار لازم است اما باید در کنار آن، به بعد عقلانی، علمی و معرفتی نهضت امام حسین و عاشورا توجه شود چرا که معتقدیم از این منظر می‌توان بسیاری از معضلات و مشکلات جوامع بشری را سامان داد.



درست است که حضور در محافل عزاداری امام حسین(ع) اجر و پاداش فراوانی دارد و وقتی انسان به این مجالس می‌رود به دنبال کسب توشه‌ای برای آخرت خود است اما باید توجه داشته باشیم که حضور در این محافل برای تقویت دین و باورهای دینی و دفاع از ارزش‌های والای اسلامی و توجه به رویکردهایی که در زندگی ما موثر است، باشد.



کسی که در این مجالس حضور پیدا می‌کند باید از نظر فکری و اندیشه‌ای از روحیه ظلم‌ستیزی برخوردار باشد و همچون سید و سالار شهیدان در برابر ستم ستمگران و زورگویی زورگویان بایستد. این درس عاشورای امام حسین(ع) است. بنابراین در هر جای عالم ستمگر و یا مظلومی وجود داشته باشد، پیرو اباعبدالله خصم آن ستمگر و حامی آن مظلوم است.



از دیگر ویژگی‌های مکتب اهل بیت که باید در ماه محرم آن را تمرین کنیم، روحیه ایثار و گذشت و شهامت و رشادت و شهادت در راه خدا است. این ویژگی از آموزه‌های جدی عاشورا است که باید از آن بهره بگیریم و پای آن ایستادگی کنیم.



اگر فرهنگ ایثار و شهادت در کشور ما بالنده باشد هیچ متجاوزی جرات نمی‌کند به کشور و ملت ما نگاه متجاوزانه داشته باشد. تا زمانی که این ویژگی در جامعه ما زنده باشد اگر همه قدرت‌های عالم دست به دست هم دهند قادر نخواهند بود در برابر مردم و نظام اسلامی ما کوچک‌ترین قصد تجاوز و تعدی داشته باشند.



ما در مکتب عاشورا باید معنویت، اخلاق، ارتباط با خدای متعال، دعا و مناجات و قرآن را تمرین کنیم چراکه اینها از شاخصه‌های واقعه کربلا است. یکی دیگر از آموزه‌های مکتب اهل بیت(ع) نماز است که باید برنامه‌ریزی لازم برای توسعه این واجب الهی انجام شود.



امر به معروف و نهی از منکر که متاسفانه با وجود گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز مورد بی‌مهری قرار دارد یکی دیگر از مهم‌ترین آموزه‌ها و شاخص‌های عاشورای امام حسین(ع) است که انتظار می‌رود در هفته اول ماه محرم که به هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر نام گرفته و همچنین در طول سال برای احیای این دو واجب الهی تلاش بیشتری صورت گیرد.



مردم ولایتمدار ما باید به این نکات توجه داشته باشند تا مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) در شأن آن امام مظلوم به صورت بالنده و عمیق برگزار شود.

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حجت‌الاسلام عباس اسکندری، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم

