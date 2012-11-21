به گزارش خبرنگار مهر‏، حضور امام حسین(ع) در صحرای کربلا آن هم با خانواده و فرزندان خود نشان دهنده اوج مظلومیت و در عین حال پندهای فراوان است و مهم‌ترین آنها که باید سرمشق زندگی ما باشد، درس آموزی از لحظه لحظه حرکت امام حسین(ع) در تمام دوران زندگی است.



بدون شک آرمان‌های امام حسین(ع) در زندگی، آرمان‌های اصلی و مورد رضایت خداوند بوده است که باید سرمشق مسلمان واقعی باشد. برای بررسی آرمان‌های امام حسین(ع) در زندگی‌های امروزی سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم رفتیم.



حجت‌الاسلام اسکندری معتقد است که شناخت به اهل بیت(ع) و به خصوص امام حسین(ع) گام اول زندگی آرمانی مومن واقعی است: در روایات و در باب زیارت ائمه اطهار(ع) وارد شده است که زیارت کنید و «عارفا به حق» باشید و این موضوع یعنی شناخت پیداکردن.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: بعد از شناخت، معرفت پیداکردن به این آرمان‌ها است که اگر این طور شد زندگی انسان سعادتمندانه و مومنانه خواهد بود و معرفت دنیوی و اخروی پیدا خواهیم کرد.



حجت‌الاسلام اسکندری گفت: هم شناخت و معرفت و هم الگو قراردادن و هم اینکه اراده کردن در اینکه در زندگی در مسیر اولیا خداوند باشد، امری مهم و ضروری است و باید بکوشیم زندگی ما در مسیر اولیا خداوند باشد، یعنی زندگی کسانی که این مسیر را با چشم دل دیده‌اند.



وی تاکید کرد: وقتی این اتفاق افتاد، زندگی کردن راحت‌تر می‌شود و انسانی که امام حسین(ع) را الگوی خود قرار داد در محیط خانواده کج خلقی و بداخلاقی نمی‌کند و اخلاق حسنه که مورد نظر امام حسین(ع) بوده است را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد.



فرد عاشورایی بدرفتاری نمی‌کند



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم اضافه کرد: کسی که دم از امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا می‌زند باید عاشورایی باشد و اگر عاشورایی شدیم در محیط کار و اجتماع با مردم بدرفتاری نمی‌کنیم و حقوق دیگران را ضایع نمی‌کنیم، چون الگوی ما امام حسین(ع) است که همه وجودش وقف مردم بود.



حجت‌الاسلام اسکندری با بیان اینکه امام حسین(ع) عاشق قرآن و عبادت با خداوند بودند گفت: در عصر تاسوعا آن حضرت خطاب به قمربنی هاشم(ع) با وجود اینکه سختشان بود از دشمن فرصت بخواهند، فرمودند: یا عباس(ع) به نزد دشمن برو و امشب را وقت بگیر تا عبادت کنیم و خلوتی با خداوند داشته باشیم.



اگر الگوی ما این امام حسین(ع) است و تا پاسی از شب برای او عزاداری می‌کنیم باید به همین میزان هم همانند امام حسین(ع) عاشق عبادت و نماز خواندن باشیم.



وی افزود: کسی که الگویش امام حسین(ع) با این خلقیات است، نمی‌تواند ببیند که ستمگران ظلم کرده و او فقط نظاره‌گر باشد، بلکه اعتراض کرده و در دفاع از مظلوم به پا می‌خیزد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم عنوان داشت: کسی که شناخت و معرفت پیدا کرده باشد و آن حضرت را الگوی خود قرار دهد، از یک زندگی با طراوت و با نشاط برخوردار است و تاثیرات آن را در زندگی خود شاهد خواهد بود.



حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به اهمیت گسترش تفکرات و عقاید اهل بیت(ع) در جامعه گفت: اگر ما در ایام محرم هیئت راه اندازی می‌کنیم و در محافل و عزاداری‌ها شرکت می‌کنیم و به عنوان یک برنامه مهم در زندگی خود تلقی می‌کنیم برای این است که در یک آموزشگاه بزرگ آموزش ببینیم. عاشورا یک حادثه نبوده که زمانی اتفاق بیفتد و امروز تمام شود، بلکه عاشورا یک مکتب است.



وی تاکید کرد: هرکس به این معرفت و شناخت رسید باید دیگران را نیز هدایت کند و اگر همه انسان‌ها در مسیر امام حسین(ع) حرکت کنند، جامعه‌ای با نشاط و به دور از تنش خواهیم داشت.



تلاش دشمنان برای کمرنگ کردن محافل حسینی



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان بیان داشت: در ماه محرم همه خود را برای این ماه و بهره گیری از آن آماده می‌کنند و می‌کوشند تا محافل به خوبی برگزار شود و باید توجه به اهمیت محتوایی این مراسم‌ها داشته باشند.



به گفته وی، دشمن در همه مقاطع به دنبال این بوده تا فرهنگ و نام عاشورا و امام حسین(ع) را از زندگی مردم دور کند و در ابتدا سعی کرد تا با اصل این مجالس مقابله کرده و چراغ محافل حسینی را خاموش کند، اما موفق نشد و نخواهد شد و این اقدام برای این روزها هم نیست بلکه در دوران گذشته نیز بوده است، به گونه‌ای که متوکل عباسی دستور دارد تا قبر مطهر امام حسین(ع) را شخم زدند و بر روی آن آب بستند اما مجدد احیا شد و حتی رضاخان نیز تلاش می‌کرد تا مجالس امام حسین(ع) در جامعه از بین رفته و این موضوع در دوران نظام ستم شاهی نیز به چشم می‌خورد.



اما مردم با آن عمق ارادتی که به این ساحت داشتند هرگز به دشمن اجازه تعطیلی این محافل را نداده و زمانی که دیدند از دل این محافل و عزاداری‌ها انقلاب اسلامی ایران در آمد به فکر به انحراف کشیدن آن بر آمدند و سعی کردند تا محافل مذهبی را از دورن تهی کرده و بی‌محتوا جلوه دهند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: برای همین منظور دشمن در اشعار، سبک‌های عزاداری، نوع مراسم‌ها، نمادها و... انحراف به وجود آورد و در تلاش است تا چیزهایی را موسوم کند که هیچ ارتباطی با عزاداری امام حسین(ع) ندارد.



حجت‌الاسلام اسکندری بیان داشت: دشمن در راه ایجاد انحراف است و راه عدم موفقیت آن توجه به دستورات رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید است تا این میراث گرانبها سالم بماند و نسل به نسل در اختیار دیگران قرار گیرد.



سلیقه‌ای عمل‌کردن آفت اصلی هیئت‌های مذهبی



وی یکی از آفت‌های مراسم‌ عزاداری را سلیقه‌ای عمل کردن ذکر کرد و گفت: کسی که برای امام حسین(ع) کار می‌کند نباید هوای نفسانی بر او غلبه کرده و در مراسم مذهبی سلیقه‌ای عمل کند، یک زمانی به دنبال ارزش‌های عاشورایی هستیم که باید هر چه داریم فدا کنیم اما یک زمان بعضی متاسفانه به دنبال آرمان‌های خود هستند و نباید برای رسیدن به آن آرمان‌های عاشورایی فدا شود.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم عنوان داشت: نباید خدایی نکرده به گونه‌ای باشد که خواسته‌های نفسانی را در این مسیر بر خواسته‌های اهل بیت(ع) مقدم‌ بدانیم، پای این نهضت خون امام حسین(ع) و یاران باوفایش ریخته شده است و چه بزرگانی که شهید شده‌اند تا این مکتب امروز در اختیار ما باشد.



وی در پایان عنوان داشت: امروز که دشمن همه تلاش خود را به کار بسته باید با اتحاد و انسجام دشمنان را مایوس کرده و آرمان‌های امام حسین(ع) را در زندگی خود پیاده سازیم.

