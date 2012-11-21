ثبت احوال در بشاگرد پوشش خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از اداره ثبت احوال بشاگرد و بازدید از امکانات این این اداره اظهار داشت: توسعه ثبت احوال در این شهرستان روند خوبی را داشته است به نحوی که تاکنون 76 هزار و 681 سند توسط این اداره به ثبت رسیده است که از این تعداد 29 هزار و 76 سند اسکن شده و تعداد 28 هزار و 103سند آرشیو الکترونیکی شده است.

وی در ادامه با اشاره به پراکندگی روستاها در بشاگرد افزود: ثبت وقایع حیاتی در این شهرستان دردهه های گذشته همواره با مشکلاتی روبرو بوده است.

وی یادآور شد خوشبختانه در سالهای اخیر ثبت وقایع حیاتی در شهرستان بشاگرد روند مطلوبی داشته است.

ناظمی اردکانی گفت: امروز ایران به پشتوانه نیروهای متخصص و متعهد و پیشرفت های انجام شده کشوری مطرح در دنیا است.

وی افزود: اقتدار ایران اسلامی امروز تا به انجا رسیده که ملت های مسلمان با الگو قرار دادن مردم ایران اسلامی علیه حاکمان فاسد خود قیام کرده و در مقابل آنها ایستاده اند.

معاون وزیر کشور با گرامی داشت یاد و خاطره حاج عبداله والی و با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در منطقه بشاگرد گفت: حاج عبداله والی با کنار گذاشتن تمامی امکانات رفاهی به این منطقه آمد و با فراهم اوردن امکانات زیربنایی باعث عمران و پیشرفت بشاگرد شد و از سوی دیگر منطقه بشاگرد را در کل کشور معرفی کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان نیز در ادامه با بیان اینکه تجهیز هر چه بیشتر ادارات شهرستانی ثبت احوال می تواند به توسعه امور ثبت وقایع حیاتی کمک کند، اذعان داشت: در حال حاضر روند صدور شناسنامه در تمامی شهرستانها مکانیزه شده است.

مهدی عسکری زاده ادامه داد: ثبت احوال شهرستان بشاگرد نیز در حال حاضر بطور مکانیزه اقدام به صدور شناسنامه می کند.

شهرستان بشاگرد یکی از شهرستانهای شرقی استان هرمزگان است. اداره ثبت احوال این شهرستان در گذشته در مرکز شهرستان جاسک قرار داشته که از سال 77 با آماده شدن ساختمان مربوطه به شهرگوهران در بشاگرد منتقل شده است.