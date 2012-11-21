ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی نیازمند مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر با بیان اینکه گسترش کالبدی شهرها و افزایش نقاط شهری امری اجتناب ناپذیر است اظهار داشت: افزایش مهاجرت و اسکان غیر رسمی در حاشیه شهرها از جمله تبعات این توسعه محسوب می شود.

وی افزود: رشد سریع و گسست کالبدی کلان شهرها باعث شکل گیری حاشیه نشینی و انجام ساخت و سازهای خارج از ضوابط شهری در این مناطق شده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: این امر ،ایجاد بناهایی ناپایدار، نابسامان و غیر متعارف در داخل و حاشیه محدوده های شهری رابه دنبال داشته است.

فروزان مهر تصریح کرد: برای ساماندهی این مسئله باید در سیاست های کلی، بخشی از فعالیت ها به مبدا مهاجرت یعنی روستا معطوف شود؛ به همین منظور راهبردهایی مانند برنامه ریزی و خدمت رسانی در راستای نگه داشت جمعیت و افزایش ماندگاری افراد در روستاها را تعیین کننده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به توسعه مناطق روستایی افزود: اگر در گذشته به قدر کافی به روستاها توجه می شد و استان بر اساس سند آمایش سرزمین به طور متوازن رشد می کرد؛ امروز شاهد مهاجرت تعداد کمتری از روستاییان به حاشیه شهرهای بزرگ بودیم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بخش دیگری از اقدامات نیز باید معطوف به مقصد مهاجرت یعنی شهرها شود وبه همین منظور راهبردهایی مانند برنامه ریزی در راستای تقویت نقش و وظیفه نهاد مدیریت و نظارت محلی در فرآیند ساماندهی و توانمند سازی اسکان غیر رسمی و بهسازی شهری این سکونت گاه ها، تسریع در تهیه طرح ساماندهی وتوانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی و اجرای سند آمایش سرزمین تعیین کننده است.

فروزان مهرحمایت از تامین مسکن برای قشرهای کم در آمد شهری ،جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش های مردمی در بهسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی، رفع معضلات قانونی و حل اختلافات حقوقی ناشی از تصرفات عدوانی را از دیگر راهبرد هادراین راستا عنوان کرد.

استاندارخراسان رضوی افزود: بایدانبوه سازان را برای ساخت وساز در این مناطق تشویق کردوبااجرای طرح های اولویت دار نسبت به ساماندهی امور زیربنایی و تاسیساتی درسکونت گاه های غیر رسمی برنامه ریزی کرد.

وی در ادامه حمایت از قشرهای آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی ساکن سکونت گاه های یاد شده توسط دستگاه های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد را ضروری دانست.

وی برخورد قاطع از سوی دستگاه های قضایی با سودجویانی که قصد تصاحب املاک و اراضی این مناطق را دارند حایز اهمیت عنوان کرد.