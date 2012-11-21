  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ آذر ۱۳۹۱، ۸:۱۷

از 21 آذرماه/

سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی برگزار می شود

سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی از برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم استان از 21 آذرماه خبر داد و افزود: تعداد افراد شرکت کننده در این دوره از مسابقات 500 هزار نفر هدف گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات اظهار داشت: سال گذشته این مسابقات با حضور 104 هزار نفر شرکت کننده برگزار شد.

وی افزود: مرحله استانی مسابقات امسال در شهرسبزوار به مدت سه روز دنبال خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: مسابقات استانی از  21 تا 24 آذرماه و مسابقات شهرستانی برای بزرگسالان از 6 تا 12 این ماه در 27 شهرستان استان برگزار خواهد شد.

وی از فرمانداران به عنوان روسای ستاد های شهرستانی خواست تا نسبت به هر چه فعال شدن این ستاد ها اقدام و گزارش آن را به استان ارسال کنند

غفاری همچنین به دستگاه های مختلف عضو این شورا توصیه کرد تا اداره کل اوقاف و امور خیریه استان را در جهت هر چه با شکوه تر برگزار شدن این مسابقات مساعدت و یاری کنند.

رئیس ستاد مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی در پایان با اشاره  به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تغییر سبک زندگی اظهار داشت: سبک زندگی مورد نظر اسلام همان سبک زندگی قرآنی است که باید در جامعه نهادینه شود.

 وی افزود: نقطه کمال زندگی آرمانی، تقوا  است که از طریق عدالت و اقامه قسط، محقق می شود.

کد مطلب 1749061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها