جوانان باید با فلسفه قیام عاشورا آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه سه شنبه در جمع عزاداران حسینیه اعظم زنجان افزود: آنهایی که با ابعاد وجودی سیدالشهدا(ع) آشنا شوند بهتر می تواند معرفت واقعی و ریشه دار پیدا کنند و به اهداف بلند معرفتی برسند.

وی با اشاره عزاداریهای باشکوه و گسترده مردم استان زنجان در ماههای محرم و صفر ادامه داد: شهر زنجان به عنوان شهر شور و شعور حسینی در ایران مطرح بوده و عزاداریهای مردم زنجان با شکوه و جلوه خاص برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با تاکید بر لزوم توجه به معنویات در جامعه افزود: معنویت و اخلاق گرایی باید در جامعه مورد توجه واقع شود.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: دشمن امروز با سلاح جنگ نرم وارد عرصه شده و درصدد این است که اعتقاد جامعه شیعه و اسلامی را از مردم ایران بگیرد که در این راستا باید بصیرت لازم در جامعه تقویت شود.

وی در ادامه گفت: مجالس عزاداری باید در شان امام حسین علیه السلام بوده و طوری این مراسم برگزار شود که دشمن این عزاداری ها و عشق و علاقه مردم را نسبت به اهل بیت بد نشان ندهد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان یادآور شد: عزاداری مردم زنجان زبانزد جهان است که در این راستا باید این عزاداری با شکوه تر و بهتر در شان اهل بیت(ع) برگزار شود.