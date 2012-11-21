برپایی 250 ایستگاه صلواتی در سطح شهر مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شادکام اظهار کرد: تا‌کنون مجوز برپایی 11 خیمه در نقاط مختلف سطح شهر که بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته مستعد راه‌اندازی خیمه بوده‌اند، صادر شده است.

وی با بیان اینکه نگاه شهرداری مشهد به موضوع برپایی خیمه‌های عزاداری، نگاهی سلبی و ایجابی نیست، اظهار کرد: جلوگیری از ایجاد خیمه به هیچ وجه مد نظر ما نیست بلکه اصل بر این است که برپایی خیمه‌ها سبب کاهش رونق مساجد نشود چرا که مساجد مهمترین پایگاه دینی در سطح جامعه اسلامی ما هستند و باید پررونق باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد به نیازسنجی در خصوص راه‌اندازی خیمه و ایستگاه‌های صلواتی از طریق نهادهایی چون شورای هیئات مذهبی و مناطق 13 گانه شهرداری مشهد اشاره کرد و گفت: در نقاطی از شهر که مساجد آن محدوده پاسخگوی نیاز ساکنان نیست و یا مسجدی در یک محله وجود ندارد، مجوز برپایی خیمه صادر می‌شود.

شادکام با بیان اینکه ایستگاه‌های صلواتی یکی از نهادهای شور آفرین در فضاآرایی شهری به مناسبت ماه محرم و صفر به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: پراکنش ایستگاه‌های صلواتی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه قرار دارد و باید این ایستگاه‌ها در مکانی‌هایی راه‌اندازی شود که در اطراف گره‌های ترافیکی شهر نباشد.

وی در خصوص آیین‌نامه دستورالعمل برگزاری ایستگاه صلواتی در شهر مقدس مشهد گفت: ایستگاه‌ها باید در مکانی برپا شوند که مزاحمتی برای ساکنان آن محدوده فراهم نکنند. سیستم صوتی تعبیه شده در آن مکان و رعایت نکات بهداشتی و حفظ و پاکیزگی محیط نیز از جمله مواردی است که در برپایی ایستگاه‌های صلواتی باید به آن توجه شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ادامه داد: افراد به کار گرفته شده در امر خدمات‌رسانی در ایستگاه‌های صلواتی باید به لحاظ هویتی کاملا شناخته شده و مذهبی باشند تا از این راه و با نگاه معتمدانه مردم زمینه برای بروز آسیب از جانب بدخواهان فراهم نشود.

شادکام همچنین تاکید کرد: ایستگاه‌های صلواتی نهاد‌های شور آفرین و فضاآرای‌ شهری در ماه محرم و صفر محسوب می‌شود اما باید به این نکته توجه کرد که تنها به حوزه‌های احساسی اکتفا نشود.

وی تصریح کرد: اصل باید بر این باشد که فضاهای معرفتی و مباحث شناختی نسبت به قیام عاشورا بیش از حوزه‌های عاطفی پررنگ شود و پیام‌های نهضت عاشورا در جامعه نهادینه شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه امسال 70 تشکل فرهنگی و هیات مذهبی در شهر مقدس مشهد فعالیت خواهند داشت، اظهار کرد: از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته بحث تولید و توزیع نرم‌افزار عزاداران حسینی در تعداد 2000 عدد است که در اختیار مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد قرار می‌گیرد تا در میان هیات‌های مذهبی و تشکل‌ها توزیع شود.

وی در ادامه افزود: به مناسبت ماه محرم وصفر 300 تابلو و بیلبورد در معابر و فضاهای عمومی به موضوع اکران قیام عاشورا و پیام‌های آن اختصاص یافته است.

شادکام با اشاره به نصب یک المان گنبدی در سطح شهر به همین مناسبت ادامه داد: « زیارت از بعید » نیز عنوان طرحی است که در طول این ایام اجرا می شود. این طرح ویژه برنامه زیارت پیامبر (ص) است که به چگونگی زیارت از راه دور خواهد پرداخت. به گفته او طرح زیارت از راه دور همچون سال گذشته در دهه آخر ماه صفر انجام خواهد شد.