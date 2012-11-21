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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

در لیگ برتر فوتبال ساحلی/

تیم فوتبال ساحلی صنعت مبارکه با شکست ویژن از قعر جدول جدا شد

تیم فوتبال ساحلی صنعت مبارکه با شکست ویژن از قعر جدول جدا شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال ساحلی صنعت وکشاورزی مبارکه با شکست ویژن تهران، در لیگ برتر ماند واز سقوط به دسته‌های پایین تر فرار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال صنعت کشاورزی مبارکه و ویژن تهران شامگاه سه‌شنبه در زمین ساحلی شهرستان مبارکه برگزار شد.

تیم صنعت و کشاورزی مبارکه در هفته پایانی لیگ برتر ساحلی کشور در یک بازی سخت ونفسگیر توانست از سد میهمان خود عبور کند و از سقوط به دسته‌های پایین تر فرار کنند.

این دیدار در زمین ساحلی مبارکه برگزار شد که در پایان تیم صنعت توانست با نتیجه 4بر3 نماینده تهرانی را شکست دهد و در لیگ برتر بماند.

برای تیم صنعت علی باقری علی رحیمی اصغر رحیمی و سید مرتضی خلیلی هر کدام یک گل به ثمر رساندند.

با این پیروزی تیم ساحلی صنعت 15امتیازی شد وتوانست جایگاه خود را در لیگ برتر ساحلی کشور حفظ کند.

قضاوت این دیدار برعهده امین تیموری، حامد عبدی، محمد شریفی، علی اکبر زارعی مقدم بود.

کد مطلب 1749072

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