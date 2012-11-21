سهیلا اسدی مسئول موزه جهاننما با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: موزه جهاننما در آستانه سالروز شهادت امام حسین (ع) و 72 تن از یارانشان، سه اثر نقاشیخط کوفی از حسین زندهرودی را که متعلق به مخزن این موزه است در معرض نمایش عموم قرار داده است.
وی با بیان اینکه حسین زندهرودی متولد سال 1316 در تهران و جزو پایهگذاران مکتب سقاخانه در نقاشی ایران است، توضیح داد: کارهای زندهرودی به چند دوره تقسیم میشود؛ دورهای که آثارش متاثر از جادو جنبل، وردها و اسطرلاب است. دورهای که به نقش مهر میپردازد و تنها بخشی از سطوح تابلو پر از نقش مهر و نوشته درون آن است و با رنگهای گرم و زنده رنگآمیزی میشود و دورهای که از کلمات و حروف خط کوفی برای ایجاد نقش و فرم در آثارش استفاده میکند و مانند ریاضیات دارای فضایی مجهول یا مانند شعر و موسیقی در جستجو، حرکت و تداوم است.
خلق دنیای پراسرار با کانون قدسی و معنوی
به گفته وی، در این دوره بیشتر از رنگهای سیاه و سفید بهره برده و با معطوف کردن نگاه به یک کانون قدسی و معنوی دنیای پر اسراری را برمیانگیزد که مدام ما را در حال پرسش و انتظار نگه میدارد.
مسئول موزه جهاننما در پایان تصریح کرد: آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه متعلق به دوره دوم و سوم فعالیت هنری این هنرمند است.
حسین زندهرودی زاده ۱۳۱۶ در تهران و نقاش معاصر ایرانی است. او از بنیانگذاران مکتب سقاخانه و پیشگامان شیوه نقاشیخط در ایران است و با استفاده از نمادهای هنر سنتی ایران و همچنین خوشنویسی، روشی تازه را در هنرهای تجسمی ایران به وجود آورد.
علاقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند تا پایان ماه محرم همه روزه از ساعت 9 تا 17 به موزه جهاننمای مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران واقع در میدان شهید باهنر نیاوران مراجعه کنند.
