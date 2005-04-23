رمز موفقيت اصلاح طلبان در مشاركت حداكثري است// حوادث اخير خوزستان سناريويي عليه اصلاح طلبان بود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس ستاد انتخاباتي دكتر معين، رمز موفقيت در انتخابات را حضور حداكثري مردم دانست و گفت: مشاركت حداكثري براي بخشي از جامعه يك مفهوم و براي ما اصلاح طلبان، مفهوم ديگري دارد اما وجه مشترك آنان اين است كه آينده با مشاركت حداكثري مردم رقم مي خورد.

دكتر شكوري راد انتخابات بدون حضور حداكثري مردم را يك انتخابات صوري عنوان كرد و گفت: ساختار سازمان ملل درحال تغيير است به گونه اي كه در امور داخلي كشورها بيشتر تصميم گيري مي شود و ما با حضور حداكثري خود نشان مي دهيم كه دنيا بايد چگونه با ما رفتار كند.

شكوري راد نتيجه اقدامات و حوادث اخير در خوزستان را سناريويي عليه اصلاح طلبان عنوان كرد و در پاسخ به پرسش شركت كنندگان گفت: دكتر معين برنامه انتخاباتي خود را تهيه كرده و در مراحل نهايي است كه به زودي در دسترس عموم قرار مي گيرد.

رييس ستاد انتخاباتي دكتر معين، بحث پيرامون كنار رفتن به نفع ديگري را القائات مخالفان اصلاح طلبان عنوان كرد و گفت: مي خواهند بين هواداران اصلاحات ترديد ايجاد كنند. دكتر معين و كروبي از هم نخواستند به نفع ديگري كنار بروند و نتيجه انتخابات هر چه باشد در مرحله دوم تعيين كننده خواهد بود و احتمالا در مرحله دوم هاشمي و دكتر معين حضور داشته باشند.

دكتر شكوري راد برنامه چشم انداز 20 ساله كشور را قالب مناسبي براي برنامه كانديداها عنوان كرد و گفت: نامزدها بايد در قالب برنامه 20 ساله، توسعه برنامه بدهند در غير اين صورت برنامه شعاري و غيرعملياتي خواهد بود.